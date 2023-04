Alessandra Celentano, ecco perché porta sempre la parrucca | CLAMOROSO

La ben nota coreografa milanese ha svelato il motivo per il quale indossa la parrucca ad Amici. Finalmente sappiamo il perché.

Alessandra Celentano è stata una ballerina di danza classica molto talentuosa e, infatti, ha ricoperto il ruolo da prima ballerina in diverse occasioni. Ad esempio, nell’Aterballetto in coreografie di Alvin Ailey, William Forsythe, George Balanchine e Glen Tettey.

Adesso, invece, la Celentano ricopre il ruolo di giudice nel talent show più famoso di Canale5, ovvero Amici, condotto da Maria De Filippi. In questo programma, Alessandra è l’insegnante di danza classica e per via del suo carattere molto severo, rigido e pretenzioso e stata denominata come “temibile” o “spaventosa” professoressa di danza.

La Celentano è insegnante di danza classica e coreografa ad Amici dal 2003 ed ha anche partecipato alle serali della trasmissione stessa. Proprio riguardo alla sua presenza al serale di Amici, alcuni telespettatori, ed anche il pubblico in studio e la padrona di casa stessa, hanno notato qualcosa di diverso e strano in lei.

Durante le puntate serali di Amici la Celentano indossa sempre una parrucca. Ogni sera ha un look diverso: da un taglio molto corto e color argento fino ad un caschetto bianco con banda di lato. Il pubblico da casa si chiede la motivazione che spinge l’insegnante di danza ad indossare una parrucca e la diretta interessata ha svelato il motivo.

Perché Alessandra Celentano porta una parrucca diversa ad ogni serale di Amici

Durante il corso di un’intervista rilasciata alla rivista Tv, Sorrisi e Canzoni, Alessandra ha rivelato il perché della sua scelta: “A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la spiegazione è pratica: per questa edizione di Amici mi sarei dovuta tagliare i capelli, sono anni che li sto facendo crescere perché siano bianchi naturali. Avrei dovuto dedicare del tempo a questa operazione ma deve sapere che io non ho pazienza e non amo stare ore dal parrucchiere.

Quindi ho pensato di optare per un posticcio, che fosse sempre lo stesso però. Mi sono piaciuta, ci ho preso gusto e ora ci sto giocando perché mi diverto. La preparazione, così facendo, richiede poco tempo”. Dunque, si tratterebbe di una scelta puramente comoda e pratica. Alessandra non usa le parrucche per motivi di salute e, quindi seri e preoccupanti, ma soltanto per un fattore di comodità e praticità.

All’insegnante di danza classica non piace perdere tempo

La Celentano ha poi così continuato la sua spiegazione: “Dieci o quindici minuti in totale. Niente attese infinite, non riesco a stare ferma a lungo, a farmi truccare o pettinare, mi annoio. Io sono per le cose pratiche”.

“Divido i capelli in due, li fermo con mollette e via, si aggiunge la parrucca fermandola con delle clip”, ha così concluso Alessandra Celentano. D’altronde è abituata ad acconciarsi i capelli, visto che ha sempre portato i capelli raccolti in uno chignon nel corso degli anni di danza.