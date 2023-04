Avete mai visto gli eredi di Alberto Angela? Sono tre splendidi ragazzi | FOTO

Il ben noto divulgatore scientifico e conduttore tv ama la sua privacy, ma adesso i suoi figli sono usciti allo scoperto. Vediamoli.

Alberto Angela ha compiuto 61 anni lo scorso 8 aprile e il pubblico italiano, specialmente quello femminile, ha sempre seguito i suoi programmi scientifici e storici non solo per la sua intelligenza e cultura, ma anche per il suo fascino e la sua bellezza.

Angela è figlio del compianto Piero, scomparso il 13 agosto 2022, e grazie ad una delle sue trasmissioni più note, Ulisse-Il piacere della scoperta, è stato in grado di far appassionare moltissimi italiani alla storia del nostro paese e di quella del resto del mondo.

Alberto ha una lunga e talentuosa carriera accademica e lavorativa, ha ottenuto molti riconoscimenti ed onorificenze ed è in grado di parlare correttamente e fluentemente cinque lingue, vale a dire l’italiano, l’inglese, il francese, il curdo e lo swahili. Angela è un uomo a tuttotondo, interessato ad ogni materia umana, a parte il mero gossip.

Infatti, della sua vita personale si sa poco e niente. Lui stesso ha più volte affermato di voler mantenere una certa distanza tra la sua vita lavorativa e quella privata. D’altronde, non essendo amante del gossip, non vuole esserne nemmeno al centro. Ma alcuni piccoli dettagli sono venuti a galla.

La vita privata di Alberto Angela

Il divulgatore scientifico è sposato dal 1993 con Monica e dal loro amore sono nati tre bambini: Riccardo, Edoardo ed Alessandro, rispettivamente nel 1998, 1999 e 2004. Tra le poche informazioni che si hanno sulla sua famiglia, è venuta fuori la routine mattutina della famiglia Angela.

Alberto ha rivelato che la giornata inizia sempre con due caffè espressi, preferibilmente assieme alla moglie Monica e ai loro tre figli, con i quali si diverte a scherzare raccontando alcune barzellette.

Edoardo Angela: famoso a suo malgrado

Nonostante l’elevata privacy della famiglia Angela, in rete qualcuno è stato capace di trovare alcune foto del secondogenito Edoardo. Il ragazzo, giovane, bello, biondo e con gli occhi azzurri, ha destato un enorme successo tra le ragazze diventando, senza volere, un sex symbol.

Riguardo ad Edoardo si sa solo che ha studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra. Quando è diventato noto sui social, il padre si è molto preoccupato. È stata una foto condivisa da un’amica a violare la sua privacy e Alberto Angela ha poi convinto il figlio a chiudere il suo profilo Instagram.