Addio Donatella Rettore, non c’è stato nulla da fare: “È il momento” | Malattia sconvolgente

Le ultime parole di Donatella Rettore hanno sconvolto i fan: l’artista si è detta pronta a lasciare le scene.

Cantautrice, paroliera e persino attrice, Donatella Rettore ha un seguito di fan molto nutrito da decine di anni. Per questo, quando ha parlato di volersi ritirare dalle scene, si è scatenato il panico: gli amanti della sua musica non avrebbero mai immaginato che la cantante avrebbe lasciato le scene in questo momento.

Rettore, come chi segue sa bene, aveva la passione per la musica sin da piccola: a 10 anni aveva fondato I Cobra, una piccola band che si esibiva nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la maturità la cantante si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno; sogno che si è avverato, visto che durante l’estate è diventata spalla del di Lucio Dalla nel suo tour estivo.

Proprio questa collaborazione fu fondamentale per la sua carriera: Dalla la introdusse al mondo della musica e un anno dopo Rettore debuttò col suo primo singolo, Quando tu, seguito dopo qualche mese da Ti ho preso con me, scritto da Gino Paoli.

Nello stesso anno, il 1974, ha debuttato al Festival di Sanremo con Capelli sciolti. Il primo, vero successo commerciale si ha con Lailolà, un 45 giri. Il 1978 è l’anno del cambiamento: Donatella Rettore cambia look e stile musicale, si dedica al rock e pop con qualche sonorità disco e pubblica il singolo Eroe. Il successo vero e proprio è arrivato l’anno seguente con Splendido Splendente e l’intero album Brivido Divino.

La malattia di Donatella Rettore

La cantante, nel corso di un’intervista per Gente, ha parlato di sé e della sua vita e ha raccontato anche della terribile malattia che l’ha colpita. La donna aveva sofferto per un tumore diversi anni fa che le aveva fatto completamente cambiare la prospettiva di vita. Fortunatamente si era accorta in tempo della malattia ed è riuscita a curarsi.

“Scoprire di essere malata è stato uno choc e la prima cosa che ho pensato è stata che non avrei potuto lasciare Claudio e i nostri amati cani che per me sono come degli angeli” aveva raccontato. Ha inoltre affermato di aver pensato alla fecondazione assistita, ma aveva poi rinunciato a causa del lungo percorso burocratico che la pratica prevedeva.

Pronta a lasciare le scene

Nella stessa intervista la cantante aveva parlato della possibilità di lasciare le scene. “Sono ancora in vetta, sarebbe perciò il momento giusto per lasciare” aveva detto, riferendosi al successo ottenuto col duetto con Tancredi. La canzone aveva infatti raggiunto le vette delle classifiche.

Non solo: a Sanremo 2022 Donatella Rettore aveva portato Chimica insieme a Ditonellapiaga che ha vinto il disco di platino ed è stata uno dei tormentoni estivi. Al momento la cantante non ha parlato di un vero e proprio ritiro nel prossimo futuro, ma i fan si sono comunque spaventati di fronte alla sua risposta e alla possibilità che possa accadere.