Soleil Sorge ripudiata dal padre: “Neanche lui la voleva” | Solo adesso scopriamo chi è davvero

Conoscete il padre di Soleil Sorge? Pochi sanno cosa fa, soprattutto chi è e perché la Sorge lo tiene nascosto ma ora vengono rivelati alcuni dettagli.

Soleil Sorge ha appena concluso un’ottima stagione come conduttrice del Grande Fratello Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli in cui ha messo in evidenza le sue grandi doti nella televisione. Reduce da diverse esperienze tra cui L’Isola dei famosi, Pechino Express e il GFVip, la Sorge sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’intrattenimento.

Eppure, Soleil ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo diversi anni fa quando era una corteggiatrice di Uomini e Donne, esperienza dopo la quale si è fidanzata con il tronista Luca Onestini.

Con lui poi è finita malamente dato che la Sorge ha poi preferito legarsi all’altro tronista Marco Cartasegna ed iniziare con una relazione duratura. L’ambizione di Soleil l’ha spinta a prendere parte a trasmissoni davvero al limite come la già citata Isola dei Famosi in cui si è contraddistinta per le sue abilità di resistenza e di fisicità.

Al Gf Vip, poi, Soleil era praticamente sulla bocca di tutti per essere parte del chiacchieratissimo triangolo con i coniugi Alex e Delia mentre i loro tira e molla appassionavano migliaia di spettatori.

Soleil e sua madre Wendy

Uno dei valori per Soleil di cui siamo venuti a conoscenza durante i suoi impegni televisivi è quello della famiglia: legatissima a sua madre Wendy, la Sorge cita non abbastanza spesso suo padre di cui si sa davvero poco. Ciò che è noto è che Soleil è per metà americana dato che Wendy è nata e cresciuta a Los Angeles. Anche la Sorge ha, in effetti, vissuto almeno fino al Liceo nella capitale della California ma ad un certo punto ha deciso di fare ritorno in Italia.

Con sua madre Wendy condivide davvero tutto: dai viaggi alle cene fino ai reality show. Tutti si ricordano della loro partecipazione a Pechino Express dove entrambe si sono dimostrate davvero forti di carattere e molto competitive. Eppure, al di là di tutto le due hanno un rapporto stupendo in cui una prende le difese dell’altra.

Il rapporto con suo padre

Soleil Sorge condivide spesso la sua vita quotidiana con sua madre Wendy ma almeno ai suoi numerosi followers non ha mai mostrato il volto di suo padre. Quello che sappiamo è che l’uomo è di origine abbruzzese ma che per questioni lavorative vivrebbe a Santo Domingo. Secondo i racconti di Sole fatti anche durante la sua permanenza al Gf, proprio da suo padre avrebbe preso la testardaggine mentre da Wendy il suo essere spirito libero.

Degli ex sembra che ad averlo incontrato sia stato sia Jeremias Rodriguez fratello di Belen conosciuto durante l’Isola e sia Gianmaria Antinolfi suo flirt anche lui concorrente della scorsa edizione del reality. Proprio lui aveva rivelato che “Neanche suo padre la voleva in casa” in virtù del suo grande disordine. Di questa affermazione la Sorge ne rimase davvero scossa sebbene c’è da capire in che veri rapporti siamo Soleil e suo padre.