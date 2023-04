Test matematico difficilissimo: nessuno arriva al risultato | Se lo risolvi sei un genio oltre la media

Se riuscite a risolvere questo test matematico siete dei veri fuoriclasse: ecco la prova a cui sottoporsi ed eventualmente la soluzione.

Questo test matematico è un vero rompicapo e alza l’asticella della difficoltà: non è facile da risolvere, anzi. Può sembrare un problema per bambini ma non è assolutamente così.

Pochissime persone sono in grado di arrivare alla soluzione finale senza gli indizi. E tu, sei tra i geni incompresi? Per scoprirlo non ti resta che proseguire e provare a risolvere il quiz. Se ce la fate, siete più intelligenti della media. In caso contrario, non temete, con un po’ di allenamento potete diventare dei veri campioni.

È uno dei test più famosi del web che sta davvero spopolando negli ultimi mesi: in milioni hanno provato a risolverlo, spesso senza risultati. Tra i tanti proposti su internet, questo è davvero accattivante perché sembra facile, ma in realtà nasconde molte insidie. Riuscire a risolverlo senza indizi implica avere un’intelligenza superiore, ecco perché così tante persone ci hanno provato. Le difficoltà hanno a che vedere con i numeri e con i calcoli aritmetici che vi si nascondono all’interno. In particolare, il test che vi proponiamo oggi ha proprio queste caratteristiche.

Test matematico: perché risolverlo è così difficile

Sono tantissime le persone che si sono sottoposte a questo test e la maggior parte di queste non sono riuscite in nessun modo a risolverlo. Per farlo, è necessario aguzzare la vista e osservare l’immagine in alto.

Le soluzioni matematiche vi porteranno alla fine del test, ma per completarle è necessario essere allenati e avere molta attenzione: sappiate che ogni oggetto presente nella foto corrisponde a dei numeri, che vanno sommati, sottratti, moltiplicati o divisi.

Test matematico: il risultato finale

Se non siete riusciti a risolverlo, non temete: si tratta di una prova difficilissima, ci vuole allenamento per scioglierlo con facilità. Ecco la soluzione: nella prima parte dell’operazione matematica vi sono due porzioni di pizza e, assieme a essi, un contenitore di patatine fritte.

La somma di questi elementi dà come risultato il numero 65. Per risolvere la riga successiva, è necessario sottrarre il contenitore con dentro le patatine dal pezzo di pizza. Una volta fatto, si otterrà il numero 25. Scoperti i valori degli elementi, si può procedere esaminando la terza e quarta riga. Se si procede nel modo corretto, allora si ottiene 300 come risultato. E voi, fate parte di quella piccolissima percentuale di persone che sono riuscite a risolverlo? Nel caso, complimenti: sappiate che siete dei veri fuoriclasse! Se vi è piaciuto, ecco altri test con cui mettervi alla prova.