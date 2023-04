Asia Argento, quel retroscena a luci rosse con una donna | Tutti sbalorditi

Asia Argento si racconta in un’intervista fiume rivelando retroscena piccanti che coinvolgono una donna. Ecco il suo racconto.

Asia Argento non si è di certo risparmiata nel parlare di sé durante l’ultima intervista concessa: si è raccontata a 360 gradi, senza tralasciare retroscena inediti e molto privati.

Uno di questi riguarda la sua vita amorosa: l’Argento ha raccontato di un’avventura avuta con una donna. Nessuno nel pubblico si aspettava che avrebbe voluto parlarne in quei termini, ecco perché ha lasciato tutti di stucco. Non l’aveva mai fatto prima.

La figlia del maestro delle pellicole horror all’italiana riesce sempre ad essere interessante e mai banale: è successo anche durante la sua intervista a “Belve”, programma firmato Rai condotto da Francesca Fagnani dove si è raccontata a ruota libera.

Asia Argento si racconta a Belve

Durante l’intervista la Fagnani è stata molto diretta nel farle domande tavolta personali, a cui l’Argento avrebbe potuto non rispondere. Sappiamo che questo è il metodo della conduttrice: provare a fare domande scomode e sperare che l’intervistato abbia davvero voglia di raccontarsi. Con alcuni dei vip passati nello studio di Belve il tentativo non è andato a buon fine, ma Asia Argento è stata assolutamente sincera con la Fagnani e ha spolverato retroscena davvero inediti della sua vita.

Tra i numerosi argomenti toccati, anche quello degli epiteti che Asia ha rivolto qualche tempo fa a Giorgia Meloni. Dopo aver colto l’occasione per spiegare meglio cosa intendesse, ha ammesso di essersi pentita, soprattutto perché a causa di quelle frasi le sono arrivate delle minacce di morte a lei e alla sua famiglia.

“Non mi sono mai innamorata di una donna”

Si è poi parlato di droghe, di cui l’attrice ha fatto uso in passato, tantoché ha avuto una dipendenza. Tra le tantissime che ha sperimentato, ne ha nominata una particolare, ovvero la bevanda sacra degli sciamani. La Fagnani, curiosa, si è fatta raccontare quali siano gli effetti di tale bevanda che proviene dall’Amazzonia. Lì, lontana da casa, Asia Argento ammette di aver scoperto se stessa più di quanto non avesse mai fatto qui: “Io ho capito molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi, ho ricevuto molte visite di persone che non ci sono più, le vedevo come ora vedo lei”.

Parlando di relazioni amorose e affettività, Asia Argento ha confermato la sua bisessualità, come aveva già fatto in passato: “Non mi sono mai innamorata di una donna, ma a letto le preferisco perché sono più lisce e delicate”, ha detto.