Ambiente

Attualità

Travel Dal nord al sud Italia con il Van Tour del Benessere Olistico Femminile di Linda Togni | Posti limitati Di Camilla Conti - 17

Linda Togni è pronta a partire con il suo Van Tour del Benessere Olistico Femminile, cinque tappe per l’Italia con eventi unici in location eccezionali.

Questo è il momento di fermarsi, respirare, prendersi del tempo per se stesse in modo da ritrovare la proprio centratura, questo è il momento di prendere parte a un evento esclusivo, il primo Van Tour del Benessere Olistico Femminile. A guidare l’esperienza per riscoprire il tuo femminile autentico una tra le naturopate più famose e competenti del nostro Paese, Linda Togni.

La Romagna le ha dato i natali, ma è il mondo la sua terra, con il suo stupendo Van Kiin Colibrì color verde acqua metterà a disposizione la sua esperienza per donare consapevolezza e divertimento in un Tour di cinque tappe esclusive attraverso l’Italia.

Il tempo stringe e le date hanno posti limitati, abbiamo appena passato l’inverno che ci ha messo a dura prova, adesso possiamo riprenderci le energie disperse, ricaricare le batterie, rilasciare le tensioni, attraversare le emozioni con gentilezza e radicamento, sperimentare la propria autenticità, vivere esperienze olistiche esclusive e di puro benessere. Questo porterà in giro per l’Italia Linda attraverso le pratiche olistiche: dalla meditazione allo yoga, dal sound healing all’aromaterapia, fino a coinvolgere anche gusto e olfatto in un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Sarà un’esperienza unica nel suo genere e partirà il 16 giugno, attenzione alle date perché ognuna sarà diversa dall’altra. Ideate, studiate e pensate per comporre un vero e proprio percorso dal nord Italia all’Adriatico pugliese, 5 tappe, 5 giornate uniche e irripetibili.

Il Van Tour del Benessere Olistico Femminile di Linda Togni

I motivi per decidere di partecipare sono molteplici, primo fra tutti farsi uno dei regali più preziosi: quello del benessere. Linda ha lavorato a questo progetto per anni in modo da renderlo davvero importante e unico per ogni donna, conducendo tutte le persone che avranno il privilegio di prenderne parte in un viaggio olistico alla riscoperta di sé stesse, per sprigionare finalmente il loro potenziale e tornare alla propria essenza.

Il Van Kiin Colibrì non è un semplice mezzo di trasporto, ma è uno spazio sicuro e accogliente completamente attrezzato per sessioni e trattamenti in modo da ritrovare se stessi in un’esperienza indimenticabile. Il Van Tour del Benessere Olistico Femminile diventa un’esperienza unica proprio perché le 5 tappe non saranno uguali tra di loro, ma ognuna si svolgerà in una location suggestiva, immersa nel verde con una tematica esclusiva. Il modo migliore per viversi questa esperienza è partecipare a tutte e cinque le tappe, ma se questo dovesse rendersi complicato, allora conviene affrettarsi per prendere i posti rimasti nelle località vicine a voi.

Le date del Van Tour del Benessere Olistico Femminile di Linda Togni

Si parte il 16 giugno dove potrete incontrare, conoscere e abbracciare Linda a CàLilla, agriturismo gioiello a pochi chilometri dalle sponde lombarde del lago di Garda, per poi spostarsi il 17 giugno a Crema presso Il Cascinetto, una cornice incantevole con frutteto che ospiterà un aperitivo con concerto e meditazione, tutto sotto la luce magica della luna piena. Questa tappa è imperdibile per i milanesi, per uscire dal grigiore della città a solo un ora di auto e immergersi nella natura e nel benessere. Riacquistare quel tempo di qualità di cui a volte ci dimentichiamo.

A questo punto sarete innamorati di Linda e delle emozioni che vi avrà fatto vivere, quindi perché non continuare a seguirla nella tappa successiva, il 18 giugno il tour proseguirà nel reggiano per un’esperienza multisensoriale immersa nei filari di lavanda, con un workshop di aromaterapia. Il 27 giugno, invece, sarà il momento della tappa marittima, il ritrovo è a Senigallia dove ci saranno pratiche di movimento e fluidità al tramonto, cullata dal silenzio maestoso degli alberi secolari dell’agriturismo La Meriggia.

Ultima data a chiusura del Tour, sarà quella del 29 giugno a Foggia nella Tenuta Fujanera, un evento dal profumo inconfondibile delle erbe aromatiche, distillate sapientemente in cocktail esclusivi nell’armonia del verde rigoglioso della tenuta. Sia nelle tappe lombarde che in quella di Senigallia ci saranno diverse sorprese, Linda sarà accompagnata da altri esperti di benessere olistico e con loro vi guiderà durante l’intero evento trasformativo.

Come partecipare al Van Tour del Benessere Olistico Femminile

Oltre alle magnifiche esperienze sopracitate che si potranno vivere, Linda ha in serbo un’altra sorpresa, prima di ogni evento sarà disponibile per incontrare le donne che lo desiderano in sessioni personalizzate di riflessologia plantare o riequilibrio energetico femminile. Queste avranno un costo agevolato se acquistate insieme al biglietto dell’evento serale.

Un momento ancora più intimo e speciale in un contesto davvero unico che vi rimarrà per sempre nel cuore. Però i posti sono limitati e giugno si avvicina, quindi per riservare il proprio posto andate sul sito www.lindaverdeacqua.com, in alternativa, se avete anche qualche domanda in più, potete contattare direttamente Linda Togni attraverso il suo canale Instragram: @lindaverdeacqua.

Il Van Tour del Benessere Olistico Femminile ha l’obiettivo di far riscoprire a ogni donna la propria autenticità mescolando sinergicamente profondità e spensieratezza, due qualità femminili che Linda riaccenderà nel cuore di tutte le persone che vorranno prendere parte a questo grande e unico evento.