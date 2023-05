News Il paradiso delle signore 8: un ritorno incredibile porterà grossi guai per Vittorio Di Marina Drai - 10

Ne Il paradiso delle signore 8 Vittorio potrebbe passare dei brutti guai: ecco di cosa parlano le prime indiscrezioni.

La settima stagione de Il paradiso delle signore è finita neanche un mese fa e si parla già dell’ottava. I fan della soap non possono non chiedersi cos’accadrà a settembre, soprattutto dopo il finale di stagione che ha diviso i telespettatori.

Se da una parte molti hanno apprezzato i colpi di scena, dall’altra altrettanti fan della soap li hanno ritenuti troppo prevedibili già da diverse puntate prima della fine. Chi ha seguito la serie sa bene che nelle ultime puntate Marco ha rivelato finalmente a Gemma il suo amore e le ha chiesto di sposare lui al posto di Roberto, tutto a pochi giorni dalle nozze già organizzate.

Gemma ha accettato i suoi sentimenti e gli ha rivelato che il bambino che ha in grembo è suo e non di Roberto; un’altra notizia che i fan si aspettavano, era solo questione di tempo prima che venisse confermata dai personaggi. La storia tra Gemma e Roberto finisce così? Di certo Roberto non si arrenderà.

C’è poi il segreto di Adelaide da scoprire: Marcello sostiene che la contessa gli ha rivelato tutto, ma la donna potrebbe anche aver mentito. Per lui il ritorno in Italia è stato molto amaro: ha scoperto che Ludovica si è sposata con Ferdinando.

Alessandro Tersigni tornerà?

Alessandro Tersigni veste i panni dell’amato Vittorio Conti, il consulente pubblicitario del magazzino. Negli ultimi tempi si sono rincorse diverse notizie sul suo possibile addio alla serie e i fan sono rimasti sconvolti da questa possibilità: davvero Vittorio scomparirà dalla soap? Che ne sarà di lui e come giustificheranno questo addio?

In realtà la conferma del ritorno di Vittorio è arrivata proprio da Tersigni: sul suo profilo Instagram ha rassicurato i suoi fan confermando di essere nel cast della prossima stagione della serie e di non vedere l’ora di ricominciare le riprese. I telespettatori hanno tirato un sospiro di sollievo: non si sarebbero mai immaginati una stagione senza di lui.

Il paradiso delle signore 8: ecco chi tornerà

Vittorio potrebbe finire in guai seri nella prossima stagione: sembra che tornerà un personaggio che gli darà del filo da torcere. Secondo le indiscrezioni Marta Guarnieri potrebbe essere di nuovo tra i protagonisti della soap: la moglie di Vittorio sarebbe decisa a dare una mano a suo padre Umberto con la nuova galleria di moda.

Ciò la metterebbe senza dubbio contro Vittorio Conti e i due diventerebbero rivali sul lavoro. Marta però potrebbe aiutare Tancredi con Marta, dopo che scoprirà il coinvolgimento del marito nell’incendio della fabbrica Frigerio. Forse Marta si intrometterà e riuscirà a salvare il matrimonio, impedendo al contempo che Matilde si avvicini a Vittorio. Ancora non ci sono conferme, ma indubbiamente il prossimo autunno ne vedremo delle belle.