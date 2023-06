News Valeria Graci: “Ho perso tutto”, la rivelazione del passato traumatico Di Didi Kera - 9

Dopo anni, la comica milanese racconta un retroscena sconvolgente e drammatico circa un episodio della sua vita e rivela chi l’ha aiutata.

Valeria Graci è un personaggio del mondo dello spettacolo che si è fatta conoscere grazie al duo comico Katia e Valeria. La fama non è arrivata subito: la donna ha dovuto fare la classica gavetta e, piano piano, gli italiano l’hanno cominciata a conoscere ed apprezzare.

Oltre ad essere parte della coppia comica, assieme alla sua amica Katia Follesa, la Graci ha preso parte anche a diverse trasmissioni televisive ed ha recitato in qualche film. Le caratteristiche che hanno permesso a Valeria di sfondare nel mondo dello spettacolo sono state la sua forza di volontà e la sua ostinatezza.

La sua notorietà ha raggiunto il picco massimo grazie alla conduzione di Io e te, programma che andava in onda ogni pomeriggio su Rai1, dove ha affiancato il conduttore e giornalista Pierluigi Diaco e l’attrice e cantante Sandra Milo.

Benché la Graci si possa definire soddisfatta da un punto di vista lavorativo, la sua vita personale e privata non è sempre stata in discesa. Anzi, Valeria si è vista costretta a fare i conti con un marito pericoloso e violento, con il quale è stata sposata per diverso tempo.

Simon Russo: l’ex marito di Valeria Graci

La donna ha conosciuto Simon quando era ancora una ragazza e i due sono stati una coppia fino a quando è nato il loro primo ed unico figlio, Pierluigi, nel 2011. Poco dopo il suo arrivo, i due decidono di separarsi, perché il rapporto non era più quello idilliaco e romantico di quando si erano conosciuti.

Nel 2018, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Valeria ha postato una foto del suo cellulare rotto con queste frasi: “È stato frantumato in mille pezzi, picchiato contro un muro, schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare anche se la paura vi schiaccia, l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io… Siate più forti della paura stessa”.

L’unica persona che rende felice Valeria Graci

Queste frasi avevano colpito molto i suoi followers, ma la comica non ha mai dato ulteriori spiegazioni specifiche circa il suo rapporto con l’ex marito. I due ormai sono separati da diversi anni, ma ciò che li tiene ancora uniti è il loro primogenito Pierluigi. Valeria Graci ha più volte espresso i suoi sentimenti verso l’adorata prole:

“La cosa che più mi rimette in sesto è il sorriso di mio figlio, la sua voce, il suo messaggino quando non è con me. Mio figlio è la persona più importante della mia vita. Senza alcun dubbio è lui l’uomo della mia vita”.