News Diletta Leotta: “È una disgrazia”, la verità sul bebè in arrivo | Si pensa a un’alternativa Di Marina Drai - 17

Diletta Leotta ha rilasciato dichiarazioni scioccanti riguardo la gravidanza e la bambina che sta per arrivare.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine: conosciutisi lo scorso autunno, sono andati a convivere e hanno annunciato di aspettare il loro primo bebè. Come hanno rivelato in seguito, i due daranno il benvenuto a una bambina.

La gravidanza della giornalista troneggia sulle prime pagine dei giornali di gossip e i fan della coppia non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio in più sulla bimba, attesa per agosto. Qualcuno parla già di nozze dopo la nascita della piccola.

La giornalista ha affermato in più occasioni che la gravidanza non era prevista ed è arrivata come una meravigliosa sorpresa nelle loro vite. Il pancione ormai inizia a vedersi ma questo non impedisce a Leotta di continuare a fare il suo lavoro e tenersi in forma: la giornalista non si è mai fermata.

Secondo quanto dichiarato da Leotta, la figlia potrebbe nascere il giorno del suo compleanno; se dovesse accadere sarebbe una festa bellissima per tutta la famiglia, da sempre molto legata.

Le dichiarazioni di Diletta Leotta

Di recente la giornalista ha rilasciato alcune interviste sulla gravidanza, sottolineando quanto lei e Karius siano felici di dare il benvenuto alla loro prima bambina. Parlando del lieto evento, Leotta ha rivelato anche un particolare sul nome che voleva dare alla figlia in arrivo, lasciando tutti basiti.

La giornalista ha spiegato che aveva già deciso il nome da dare alla bambina, e Karius era d’accordo, ma qualcuno si è messo di mezzo e gli ha fatto cambiare idea. Nessuno si aspettava parole del genere da una persona così vicino a Leotta, eppure la giornalista si è vista costretta a cambiare i piani.

“Non ha voluto”

Diletta Leotta ha spiegato che avrebbe voluto chiamare sua figlia Ofelia, in onore di sua madre che porta lo stesso nome; la donna, però, le avrebbe impedito di farlo. “Ci eravamo trovati su Ofelia, ovvero il nome di mia madre. Un nome raro, importante, shakespeariano. Mia madre però non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia e che lei ci ha sofferto per tutta la vita. Peccato perché lo avevo tatuato sul polso” ha raccontato la giornalista.

Ora lei e Karius dovranno scegliere un altro nome, e forse l’hanno già trovato, anche se non è stato reso noto: è probabile che i due vogliano tenerlo segreto fino alla fine. Di sicuro, visto il nome che volevano dare alla bambina, sceglieranno un’alternativa altrettanto unica e bella.