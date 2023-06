News Previsioni meteo: cosa aspettarsi dalla fine di giugno | Parla l’Aeronautica Militare Di Ambra Ferri - 12

Ombrello oppure occhiali da sole? Maglietta o giacca? É questo il dilemma che devono affrontare ogni giorno gli italiani.

Il tempo, inteso come condizioni meteorologiche, ultimamente è indecifrabile: si passa da grandi acquazzoni a giornate di sole intenso. Insomma, è molto instabile e proprio per questo si fa fatica a comprenderlo.

Le previsioni per il mese completo di giugno possono aiutarci significativamente a capire cosa aspettarci dalle prossime settimane. Il bollettino a lungo termine è stato redatto dall’Aeronautica Militare.

Si sa che le previsioni meteorologiche a breve termine sono limitate nel tempo, mentre quelle a lungo termine rappresentano una vera sfida, perché potrebbero cambiare rapidamente. Differiscono da quelle che siamo abituati ad ascoltare in televisione, perché non si concentrano su singole località o istanti della giornata, ma forniscono indicazioni probabilistiche più generali. Cercano di tracciare le linee dell’andamento atmosferico e forniscono un’idea su cosa attendere per il mese in corso.

Le previsioni a lungo termine dell’Aeronautica Militare

Dal 5 all’11 giugno ci sarà una pressione instabile in tutta la regione mediterranea quindi anche in Italia. Ecco perché potrebbero verificarsi pesanti precipitazioni alternate a momenti di sole. Nel Nord le temperature resteranno sotto la media, così come al centro-sud, in particolare in regioni come la Liguria, il Piemonte e l’Emilia Romagna. Dal 12 al 18 giugno si intensificheranno le condizioni di instabilità atmosferica per via di una pressione nell’area centro-occidentale del Mediterraneo.

Dal 19 al 25, invece, tornerà a splendere il sole, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali. Tuttavia, resta l’instabilità soprattutto al Nord, dove potrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni a intermittenza. Nella quarta settimana di giugno, invece, le temperature dovrebbero avvicinarsi alle medie stagionali. Tutto, quindi, dovrebbe tornare nella norma e potremmo mettere via l’ombrello.

Giugno, tra sole e pioggia

Queste sono le previsioni a lungo termine per il mese di giugno 2023. Ovviamente, la loro attendibilità può variare, perché i dati sono sempre in movimento. Sarebbe impossibile, infatti, fornire delle indicazioni meteorologiche del tutto affidabili, in quanto gli agenti atmosferici cambiano di ora in ora e di conseguenza le previsioni.

Quelle a lungo termine fornite dall’Aeronautica Militare, però, possono essere un buon alleato per capire come saranno le prossime giornate. Quest’anno più che mai possono essere un valido aiuto alle persone che magari vorrebbero organizzare un breve weekend fuori porta. Non solo, facilitano la vita a tutte quelle che prima di uscire di casa non sanno mai se pioverà o farà caldo: in ogni caso, è meglio prepararsi a un’estate molto instabile, in cui si alterneranno precipitazioni e grandi giornate di sole.