Oriana Marzoli prima della chirurgia era un'altra persona | Le foto fanno paura

Oriana Marzoli ex gieffina dell’ultima edizione del GF è ricorsa alla chirurgia. Le sue immagini prima delle operazioni vi sconvolgeranno.

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata sicuramente la venezuelana Oriana Marzoli arrivata al secondo posto alle spalle della vincitrice di quest’anno Nikita Pelizon. La Marzoli è entrata in corsa durante il programma ma si è subito contraddistinta per il suo caratterino vivace e la sua schiettezza.

Oriana non appena messo piede nella casa del Grande Fratello ha subito attirato l’attenzione degli inquilini incantati dalla sua incredibile bellezza. In primis, Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della sua seconda figlia Luna che è subito caduto tra le braccia della bella latina.

La storia tra i due, comunque, non è durata molto anche perché poco dopo Antonino le ha chiuso le porte dichiarando di volersi concentrare solo sull’amore verso Luna, sua figlia. Tuttavia, Oriana non è stata sola a lungo e ha intrapreso una relazione con Daniele Del Moro fatta di diversi alti e bassi ma che ha radunato tantissimi fan in giro per l’Italia.

I due anche dopo la fine del programma sono rimasti insieme facendo sognare molti ammiratori che hanno seguito le loro avventure all’interno del reality. La bellezza della Marzoli è fuori discussione ma siamo certi che sia tutto naturale?

I possibili ritocchini della Marzoli

E’ impossibile non notare il fisico statuario di Oriana così come il suo viso da bambolina. In verità, però le immagini che circolano in rete di alcune sue passate partecipazioni televisive rivelano un certo cambiamento d’immagine da parte della showgirl venezuelana. Oriana stessa ha confermato di essersi rifatta il seno per renderlo più sensuale così come il filler alle labbra che proprio a detta della Marzoli erano troppo sottili.

In molti, comunque, credono che queste non siano le uniche due parti del corpo di Oriana ad essere state sottoposte alla mano del chirurgo. La donna ha smentito ulteriori operazioni additando il suo fisico perfetto all’allenamento quotidiana e ad una genetica senza ombra di dubbio molto generosa.

Gli altri ritocchini di Oriana Marzoli secondo i medici

Uno specialista della chirurgia in occasione dell’entrata nel reality di Oriana Marzoli ha intavolato una discussione sui probabili interventi a cui la donna si sarebbe sottoposta. Secondo il medico Luis Vecilla Oriana si sarebbe rifatta anche il naso per renderlo più sottile così come una vaser lipo ossia un’operazione che aiuta a stringere al massimo la vita eliminando il grasso addominale.

Ma non è tutto: stando al parere dell’esperto la Marzoli è finita sotto i ferri anche per un intervento di chirurgia maxillo facciale che le ha modificato il morso della mascella. In più, la Marzoli ha utilizzato il filler per armonizzare il suo viso togliendo il tessuto adiposo.