News Addio Adriano Celentano: televisione in lutto | Dolorosa perdita nazionale Di Didi Kera - 13

Il cantautore e attore milanese non tornerà mai più e il pubblico italiano sto soffrendo di un dolore profondo.

Adriano Celentano è un cantautore, attore, regista, sceneggiatore e showman che il pubblico italiano segue ed ammira da moltissimi anni. Celentano è una delle colonne portanti del mondo dello spettacolo del Bel Paese ed ha rivoluzione il mondo della musica portando il rock ‘n’ roll dal Nuovo Continente al Vecchio Continente.

Essendo lui anche musicista, non ha potuto fare a meno di commentare l’ultima edizione andata in onda lo scorso febbraio del Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo 2023. La scorsa edizione è stata molto discussa e ancora oggi se ne parla più in negativo che in positivo. Il Festival di Sanremo 2023 ha toccato diverse tematiche molto delicate, ma in maniera sbagliata.

Così facendo, il programma ha creato un tumulto di polemiche che vanno avanti ancora oggi. Il settantatreesimo Festival della canzone italiana ha visto come suo vincitore Marco Mengoni con il brano Due Vite. Ma l’ultimo Sanremo verrà ricordato più per gli scandali e i comportamenti assunti dai concorrenti e dagli ospiti saliti sul palco dell’Ariston.

Le scene che più passeranno alla storia sono la distruzione delle rose da parte di Blanco, vincitore della settantaduesima edizione di Sanremo, l’annuncio da parte di Fedez rivolto a Giorgia Meloni per legalizzare la cannabis e il messaggio dell’amore libero cantato da Rosa Chemical che ha concluso scoccando un bacio appassionato al marito di Chiara Ferragni.

Le reazioni del direttore di Rai1 e di Matteo Salvini in merito al Festival

Le polemiche scaturite dall’ultima edizione di Sanremo hanno messo a rischio la posizione di Stefano Coletta, direttore di Rai1. L’uomo ha così commentato al termine del programma: “È il Festival più visto dal 1995, l’Italia si è fermata chiediamoci perché. Tifiamo tutti per portare il miglior prodotto televisivo possibile.

Sanremo fa sempre discutere, ma (…) è un lavoro che vuole parlare a chi guarda la tv, senza indottrinamento, ma portando il miglior lavoro possibile”. Mentre Matteo Salvini si è espresso in questo modo: “Ho scoperto chi ha vinto solo stamattina, auguri al vincitore. Non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta”.

Il commento di Adriano Celentano

Dopo che il Festival della canzone italiana 2023 ha suscitato molte polemiche e scaturito tanti commenti, anche Celentano non poteva fare a meno di dire la sua opinione in merito alla trasmissione.

In un suo post su Instagram ha scritto: “Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione”. Con queste parole, Adriano Celentano ha fatto intendere che per diverso tempo è stato oggetto di grandi polemiche, anche politiche e che, se tornerebbe in tv ricomincerebbero a piovergli addosso.