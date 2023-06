News Vite al limite: Kirsten si è rovinata con le droghe | Come si è ridotta Di Marina Drai - 16

Quella di Kirsten di Vite al limite è una storia da brividi: ecco cos’è accaduto alla donna e cos’ha fatto Nowzaradan.

Chi segue Vite al limite saprà di certo che ci sono storie incredibili, persone che hanno affrontato enormi traumi nella loro vita e ora si ritrovano a combattere con la schiavitù dal cibo, da cui è quasi impossibile liberarsi da soli.

Le persone che si rivolgono al dottor Nowzaradan sono affette da obesità grave e sperano di poter affrontare l’intervento di bypass gastrico e cominciare il loro percorso di guarigione. Per accedere all’operazione, però, devono prima raggiungere un determinato peso, spesso molto lontano da quello attuale.

Il percorso è molto difficile e purtroppo non tutti riescono ad arrivare fino in fondo: molti si arrendono prima di raggiungere il peso ideale; altri riescono a operarsi ma poi, finito il programma, tornano alle loro vecchie abitudini e la situazione peggiora di nuovo.

Kirsten, una ex paziente del medico, è stata invece un esempio di rinascita e forza d’animo incredibile: con la sua determinazione ha stupito tutti e ha raggiunto risultati incredibili.

Una vita fatta di abusi

La storia di Kirsten è forse una delle più difficili di quelle passate per Vite al limite. La donna è arrivata dal dottor Nowzaradan che pesava 280kg e ormai non riusciva più a fare niente da sola: non poteva alzarsi dal divano o svolgere le attività più semplici, neanche in casa.

Oltre all’obesità, Kirsten soffriva dell’abuso di droghe che aveva cominciato ad assumere quando era molto giovane, nello stesso periodo in cui aveva sviluppato la dipendenza da cibo. A 17 anni, ha raccontato la donna, aveva subito una violenza sessuale di gruppo che l’aveva segnata profondamente, e da quel momento la sua vita non è stata più la stessa: ha cominciato a trovare conforto nel cibo e nelle metanfetamine, gli acidi e altre droghe.

Vite al limite e il cambiamento

Quando la donna si è presentata dal dottor Nowzaradan la situazione era molto grave e pochi pensavano che ce l’avrebbe fatta; invece, contro ogni pronostico, la Kirsten è riuscita a perdere 80kg e arrivare ai 200kg per poter accedere all’intervento di bypass gastrico. Il suo è stato un grande esempio di determinazione.

Nonostante gli ostacoli che si trovava di fronte, Kirsten è riuscita nel suo scopo: ha sempre tenuto gli occhi fissi sull’obiettivo e ha raggiunto la forma fisica che le serviva per stare meglio. Oggi la donna sta bene: negli anni ha continuato a seguire i consigli del medico e si è mantenuta in forma, oltre ad essersi liberata della schiavitù dalle droghe.