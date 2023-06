News Silvia Toffanin: “Cosa gli piaceva fare nel privato” rivela particolari intimi su suocero Di Marina Drai - 16

Silvia Toffanin ha rivelato alcuni particolari sul suocero defunto, raccontando a cosa si lasciare andare nel privato.

Lo scorso 12 giugno è venuto a mancare Silvio Berlusconi, imprenditore e politico conosciuto da tutti come “il Cavaliere”. La sua dipartita ha provocato uno scossone non da poco in Mediaset e soprattutto per suo figlio Pier Silvio.

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno presenziato il funerale dell’imprenditore, così come i volti politici italiani ed esteri. Per un giorno interno Milano si è fermata e ha salutato per l’ultima volta una figura controversa ma centrale nella storia politica e imprenditoriale dell’Italia.

Lo storico leader di Forza Italia è scomparso dopo una lunga malattia, una forma di leucemio mielomonocitica aggravata negli ultimi tempi dalla polmonite. L’ultimo ricovero sembrava essersi risolto con un quadro abbastanza ottimista, ma nelle ultime ore l’ex presidente del Consiglio si era aggravato fino alla morte.

Nel cordoglio non è mancato il saluto di Silvia Toffanin, legata da anni a Pier Silvio, figlio dell’ex politico. La conduttrice è stata sempre molto legata al suocero e i due andavano molto d’accordo. Quella dei Berlusconi-Toffanin è stata ed è una famiglia dove si respira profondo affetto reciproco, come ha dimostrato più volte la coppia.

Silvia Toffanin parla di Berlusconi

Ospite di Fiorello alcuni anni fa, Silvia Toffanin ha parlato del rapporto col suocero rivelando un particolare che nessuno si sarebbe mai aspettato. La conduttrice ha raccontato che coi suoi nipotini Silvio Berlusconi si lasciava andare a “iniziative goliardiche”, vestendosi da Babbo Natale o addirittura Spiderman per regalargli un sorriso.

L’aneddoto ha fatto sorridere tutti: nessuno avrebbe mai pensato all’ex cavaliere in queste vesti peculiari. Anche il fondatore di Mediaset ha un lato dolce e lo ha dimostrato più volte coi suoi amati nipotini i quali, ne siamo sicuri, sentiranno terribilmente la mancanza del nonno.

Le ultime parole dell’ex cavaliere

La conduttrice e l’amministratore delegato di Mediaset fanno coppia ormai da 21 anni e hanno due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I due, nonostante negli ultimi tempi fossero circolate voci sempre più insistenti, non si sono ancora sposati e, per quanto ne sappiamo, non hanno intenzione di convolare a nozze, almeno non nel breve periodo.

Silvia Toffanin però non ha mai nascosto che le piacerebbe indossare l’abito bianco, e Pier Silvio, a sua detta, ci starebbe pensando. Secondo il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, tra le ultime frasi che Berlusconi avrebbe detto a suo figlio ci sarebbe “Sbrigati a metterle la fede al dito!”. Chissà se, spinto dal profondo legame col padre, Pier Silvio decida finalmente di salire all’altare con la sua storica compagna.