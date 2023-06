News Marcello Cirillo: “investito da un camion” incidente mortale | Condizioni di salute Di Luna Vespri - 14

L’incidente sulla Cassia bis a Roma del musicista Marcello Cirillo: lo racconta sui social.

Il musicista Marcello Cirillo, è stato vittima di un brutto incidente stradale verificatosi sulla Cassia Bis a Roma a marzo, da cui sostiene di esserne uscito vivo per miracolo e così ha deciso di raccontarlo sui social.

Su Twitter il conduttore e musicista racconta dell’incidente rivelando di essere “sotto shock ma illeso”. Insieme al post il conduttore ha allegato delle immagini, che ritraggono la sua macchina distrutta dopo l’incidente.

Nel post ringrazia “gli angeli” – cioè i ragazzi che lo hanno aiutato dopo l’incidente – che lo avrebbero fatto uscire dall’auto, una Smart, dopo che questa è stata presa in pieno da un camion che lo ha trascinato per 200 metri sull’altra parte della strada, facendola cappottare.

Inoltre, Marcello è riuscito a mettersi in contatto con i ragazzi che gli hanno prestato soccorso. E ha ringraziato anche tutti gli altri che gli hanno fatto sentire l’affetto e la vicinanza in un tale momento.

Marcello Cirillo sconvolto dall’incidente

Dopo il terrore vissuto a causa di quel terribile incidente, Marcello Cirillo è riuscito a condividere il suo shock con i suoi fan e followers, mostrandosi vulnerabile e spaventato, ma comunque contento di essere ancora qui.

Ha mostrato tutto il suo affetto per coloro i quali si sono dimostrati molto toccati da questo episodio e gli hanno scritto messaggi molto affettuosi per rassicurarlo e fagli sentire la propria vicinanza, così il conduttore ha risposto attraverso un video su Twitter: “A volte si dice che i social siano freddi e inumani, ma in questo caso ho sentito una grande ondata di umanità e affetto” e ha aggiunto “mi avete fatto compagnia, mi avete fatto sentire amato, grazie”.

Il post di Marcello sui social

Marcello ha poi continuato anche su Instagram, dove ha ringraziato ancora i suoi follower per il supporto “Vi ringrazio tanto per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore di dolore ma anche di amore” il che, afferma, lo ha risollevato e lo ha fatto sentire davvero bene.

Il conduttore ha poi parlato delle proprie condizioni di salute, rassicurando i fan, dal momento che miracolosamente dall’incidente ne è uscito totalmente illeso: “Sono stato un uomo fortunato, Dio mi ha protetto” ha affermato. Tra i commenti spiccano anche quelli dei volti più noti nel mondo televisivo, tra cui quelli di Adriana Volpe (la sua collega in I Fatti vostri): “vederti così fa tornare il sorriso. Ti voglio bene”.