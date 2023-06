News Temperature oltre i 40 gradi in queste zone d’Italia | Attenzione, seguite i consigli Di Mia Lonigro - 9

I meteorologi confermano: le temperature sono decisamente in aumento: attenzione a seguire alcune dritte per superare questi giorni duri.

L’estate è finalmente arrivata e con essa anche l’incremento delle temperature. Dopo settimane di clima mite, il caldo sembra aver deciso di fare la sua comparsa in modo deciso.

Secondo le previsioni meteo, i termometri raggiungeranno livelli molto alti, in netto aumento rispetto alle settimane precedenti. Mentre fino a questo momento il caldo ci aveva graziato, ora che sta incominciando la vera e propria estate potremmo aspettarci picchi di temperatura anche intorno ai 40 gradi.

Le zone maggiormente colpite da questa ondata di caldo sono soprattutto il sud e il centro dell’Italia, e potrebbe interessare anche la costa tirrenica. Le motivazioni di questo repentino cambiamento sono legate alla risalita di una bolla sahariana, favorita da un vento secco atlantico che si muove dalla costa ovest fino a quella est.

Questo fenomeno meteorologico è responsabile dell’aumento delle temperature e della sensazione di caldo intenso. Attenzione però a seguire consigli importati per superare l’afa.

I consigli utili

In situazioni come queste, è importante prendere precauzioni per affrontare al meglio il caldo e proteggere la propria salute. Ecco alcuni consigli utili per aiutarsi con le temperature elevate: Bere molta acqua, mantenere il corpo idratato è fondamentale durante le giornate calde. Assicurarsi di bere regolarmente e evitare di aspettare di avere sete prima di bere. Proteggersi dal sole: utilizzare cappelli, occhiali da sole e creme solari ad alto fattore di protezione per evitare scottature e danni alla pelle causati dai raggi UV.

Raffreddarsi: cercare di trascorrere il tempo in luoghi freschi, come ambienti climatizzati o all’ombra. Se non si dispone di un sistema di aria condizionata, si può creare una corrente d’aria utilizzando ventilatori o aprendo le finestre nelle ore più fresche della giornata. Evitare l’attività fisica intensa: nelle ore più calde della giornata, è consigliabile evitare sforzi fisici intensi che potrebbero aumentare il rischio di disidratazione e colpi di calore.

La prevenzione è tutto

Scegliere di fare attività all’aperto nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto, quando le temperature sono più miti è una soluzione ottimale per evitare svenimenti e cali di pressione. Prestare attenzione ai segnali del corpo: monitorare il proprio benessere e prestare attenzione a eventuali sintomi di spossatezza, mal di testa, vertigini o nausea. In caso di malessere, cercare immediatamente un luogo fresco e bere acqua.

È importante essere consapevoli dell’andamento del meteo e delle temperature elevate, adottando le giuste misure per proteggere sé stessi e gli altri. Seguire questi consigli può contribuire a rendere più sopportabile il caldo estivo e a mantenere una buona salute durante l’onda di caldo.