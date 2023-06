News Ultim’ora: Alberto Matano, la Rai lo caccia e lui risponde | Il suo futuro è a rischio Di Marina Drai - 11

Cosa ne sarà di Alberto Matano e di La vita in diretta? Il futuro si prospetta tutt’altro che roseo per il conduttore.

Sono tempi incerti in Rai dopo l’addio di Lucia Annunziata e Fabio Fazio: l’emittente deve prepararsi a un autunno con tante novità, cercando di soddisfare il pubblico e non fargli sentire la mancanza dei conduttori storici.

Il servizio pubblico sta irrimediabilmente cambiando, dopo che Meloni e il suo governo hanno deciso di “cambiare la narrazione dei fatti”. La questione, quindi, appare prima di tutto politica, una commistione che è sempre esistita in Rai, in modo più o meno visibile.

Alcuni grandi nomi dell’emittente sono già stati confermati: parliamo di Mara Venier e Antonella Clerici tra tutti, ma anche Carlo Conti e Amadeus. Impossibile pensare a una Rai senza di loro, anche se, prima dell’addio di Fazio, era difficile immaginare l’emittente senza il conduttore.

Ormai le scelte sono state prese e non si può più tornare indietro, almeno non in tempi brevi. Tra rinunce e conferme, però, ci sono anche molti nomi dei quali non si conosce ancora il destino; tra questi spicca Alberto Matano.

La vita in diretta

Il conduttore è alla guida di La vita in diretta ormai da diversi anni, e i fan della trasmissione fanno fatica a immaginarsi il programma senza di lui. Non è chiaro se il silenzio della Rai e di Matano siano da interpretare come una conferma del suo ritorno o più come un futuro ancora incerto.

La possibilità di un suo cambio di carriera non sembra poi così lontana, viste anche alcune dichiarazioni condivise dal conduttore in passato. Cosa succederà in autunno a La vita in diretta? Ecco cosa sappiamo.

Il futuro di Alberto Matano

Molti si sono chiesti, durante questi tempi tumultuosi per la Rai, cosa ne sarà di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta. Non mancano infatti i dubbi sul suo ritorno in trasmissione il prossimo autunno, visti i grandi nomi che hanno lasciato l’emittente. Il conduttore, dal canto suo, al momento non sembra preoccupato e si sta godendo il mare col marito Riccardo Mannino. Ma cosa potrebbe accadere?

Finora non ci sono state conferme o smentite sulla sua presenza in Rai nel prossimo palinsesto previsto per settembre. Il timore di molti è che possa essere sostituito e che quindi la conduzione del programma cambi per sempre. Ma chi potrebbe occuparsi del programma al posto suo? Tra i nomi possibili c’è quello di Lorella Cuccarini che era già stata alla conduzione del programma e lo aveva lasciato dopo alcuni diverbi con Matano. Che sia davvero lei la prossima conduttrice della trasmissione?