Il vero e unico amore di Silvio Berlusconi: è sempre stata presente nella sua vita

Silvio Berlusconi ha avuto un’infinità di compagne e amanti, ma in tutta la sua vita ne ha amata soltanto una.

Il 12 giugno 2023, l’imprenditore politico Silvio Berlusconi, si è spento all’Ospedale San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni, a causa di complicazioni verificatesi negli ultimi mesi dovute alla leucemia mielomonocitica cronica contro cui il leader di “Forza Italia” ha combattuto a lungo.

Infatti, nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare una grave polmonite che ha ulteriormente peggiorato il suo stato di salute, portandolo a frequenti e prolungati ricoveri ospedalieri fino alla sua inaspettata scomparsa.

Al suo fianco, durante le ultime ore di vita, c’erano i suoi figli, il fratello e la compagna Marta Fascina, l’ultima di una lunga serie di donne, tra amanti e partner, che hanno accompagnato la sua vita, alimentando l’immagine di Berlusconi come un seduttore incallito nella cultura popolare.

Tuttavia, c’è stata solo una donna che Silvio Berlusconi ha amato davvero in tutta la sua vita. È lei a cui il premier ha dedicato tutti i suoi successi e le sue ambizioni più grandi. Scopriamo di chi si tratta.

Le mille avventure sentimentali del Cavaliere

L’imprenditore non ha mai nascosto la sua passione per le donne, a cominciare dal suo primo matrimonio con Carla Elvira Dell’Oglio nel 1965. La coppia ha avuto due figli, Marina e Pier Silvio, che oggi sono ancora parte integrante dell’impero familiare. Tuttavia, l’arrivo dell’attrice Veronica Lario ha segnato la fine di quella relazione, e Silvio Berlusconi ha intrapreso una nuova frequentazione con l’affascinante interprete teatrale.

Nel 1985, il politico ha ufficialmente divorziato dalla sua prima moglie, per poi sposare Veronica Lario nel 1990 e avere altri tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. La separazione tra i due è avvenuta nel 2009 a seguito di una lettera scandalosa pubblicata da “Repubblica” e firmata dalla stessa Veronica Lario. L’attrice ha accusato il marito di avere frequentazioni illecite con minorenni, e queste rivelazioni hanno dato il via allo scandalo del “bunga-bunga” e alla nascita del termine “olgettine”. Nonostante l’impatto mediatico di questo scandalo, Silvio Berlusconi ha intrapreso una relazione con Francesca Pascale, che si è conclusa dopo alcuni anni, per poi legarsi alla deputata di “Forza Italia” Marta Fascina.

Silvio Berlusconi e le parole per sua madre Rosa

Tuttavia, le turbolenze amorose del Cavaliere non hanno mai offuscato la dedizione nei confronti di sua madre, Rosa Bossi. Rosa è sempre stata molto importante per il figlio. Morta nel 2008 all’età di 97 anni, ha accompagnato con affetto Silvio in tutte le fasi della sua vita, nonostante inizialmente disapprovasse il suo ingresso in politica.

Silvio Berlusconi ha sempre mostrato il suo grande amore per sua madre, aprendosi anche alla fede religiosa che lei gli ha trasmesso. Nel 2017, anni dopo la sua morte, le ha dedicato un pensiero: “Mamma è la prima parola che impariamo a dire. La mamma è colei che non ci abbandona mai, per tutta la vita, neppure quando la vita stessa ce la porta via”.