News Memo Remigi: “Negli ultimi istanti diceva”, le ultime parole della moglie sul letto di morte Di Ambra Ferri - 15

Memo Remigi si lascia andare come mai prima d’ora e conessa le ultime parole della moglie pronunciate sul letto di morte.

Il suo nuovo libro “Sapessi com’è strano” è un racconto autobiografico che trasporta il lettore nell’universo di Memo Remigi, ripercorrendo sofferenze, gioie, amori e illusioni di uno dei cantanti più completi del panorama italiano.

Come in ogni libro autobiografico, l’autore scava nel proprio io, senza dimenticare di raccontare anche le parti più dolorose della propria esistenza. Proprio per celebrare l’uscita del suo libro l’artista ha concesso un’intervista a fiume al settimanale Chi, nella quale ha parlato anche di sua moglie.

Durante l’intervista ha pronunciato parole commoventi in cui spiega quali sono stati gli ultimi attimi vissuti dalla donna, ripercorrendo le sensazioni vissute e le parole pronunciate poco prima di morire.

Memo Remigi, la confessione sulla moglie

“Sapessi com’è strano sentirmi ancora così vivo… per parafrasare l’incipit di Innamorati a Milano, la canzone per cui molti mi ricordano ma che è solo un granello di una vita sorprendente, per cui mi ritengo un uomo felice, fortunato e riconoscente”. Questa la sinossi del libro autobiografico, in cui Memo Remigi si racconta tutto tondo come non aveva mai fatto prima.

Una delle cose che ha toccato di più il pubblico è stata l’intervista rilasciata al settimanale Chi dopo l’uscita dell’autobiografia, perché nella lunga chiacchierata ha raccontato episodi molto personali riguarda la moglie. “Le dirò una cosa che non ho mai detto a nessuno – ha detto Remigi – ho scoperto che negli ultimi istanti della sua vita mia moglie si preoccupava ancora per me. Diceva a mio figlio ‘Non lasciare solo papà’”.

Le ultime parole sul letto di morte

Non è tutto, perché Remigi ha svelato anche un altro dettaglio: un giorno un’amica vedova della moglie gli confessò un segreto da brividi. In confidenza, la moglie le disse: “Saresti la moglie ideale per far passare bene a Memo Remigi gli ultimi anni della sua vita”.

La moglie di Memo Remigi, Lucia Russo, era gravemente malata da tempo e se n’è andata nel gennaio 2021. I due erano legati da più di sessant’anni e dal loro rapporto è nato un figlio di nome Stefano. “Mia moglie era tutto, la mia fidanzata, la mia amante, la mia sposa, la mia mamma. Era talmente forte rispetto alla mia leggerezza che mi sentivo un fanciullo e, quando facevo le serate ero circondato da donne bellissime e non resistevo”, ha detto il cantante parlando di lei. Quella della moglie è una mancanza che pesa nella sua vita e di cui ha parlato anche nella sua autobiografia.