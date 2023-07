News Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? Stupenda, tale madre, tale figlia | FOTO Di Didi Kera - 12

La conduttrice è molto legata alla sua famiglia, in particolar modo a sua madre. Quest’ultima sembra essere la sua gemella.

Diletta Leotta è una speaker radiofonica e conduttrice televisiva, molto amata e seguita dal pubblico italiano, che si ritrova quasi sempre al centro del gossip per quanto riguarda sia la sua vita lavorativa che quella privata.

La Leotta è una presentatrice sportiva e volto molto noto di Dazn. Nel suo curriculum ci sono esperienze nel mondo della televisione, ma anche in quello cinematografico. Infatti, Diletta si è cimentata in un film di Alessandro Siani.

La showgirl è originaria di Catania ed ha abitato con la sua famiglia in Sicilia fino al suo diploma. In seguito, Diletta si è trasferita a Roma dove si è laureata alla LUISS in Giurisprudenza. Tuttavia, l’amore e la passione per il mondo giornalistico e dello spettacolo non si sono mai spenti.

Sebbene la Leotta sia lontana da casa da diversi anni ormai, non ha mai perso i contatti con la sua famiglia e, in particolar modo, con Ofelia Casotorina, la sua mamma. Molte volte la speaker posta diverse foto che la ritraggono assieme alla madre, mostrando come si somiglino moltissimo.

La famiglia di Diletta Leotta

La conduttrice ha una famiglia molto allargata, composta non soltanto dai suoi genitori, ma anche da tre fratelli e una sorella. Ofelia Casotorina non è un personaggio celebre, ma gli italiani la stanno conoscendo grazie alle foto pubblicate dalla figlia Diletta sui suoi social.

Gli scatti dimostrano come mamma e figlia siano praticamente due gocce d’acqua: entrambe bionde e luminose, con lineamenti simili. Per quanto riguardo Ofelia, le informazioni a disposizioni sono molto poche, ma qualcosa si sa grazie ai commenti o alle dichiarazioni di Diletta.

Ofelia Casotorina: chi è la mamma di Diletta Leotta

Ofelia è una donna molto riservata, ama tantissimo la sua famiglia ed è fiera del successo della figlia. La Casotorina è sposata con Rori Leotta, avvocato civilista e padre di Diletta. In passato, però, Ofelia era stata sposato con un altro uomo, divorziato e padre di una figlia. Dopo aver divorziato da quest’ultimo, la donna ha potuto sposare l’avvocato.

Parlando della sua vita lavorativa, invece, non è certo il mestiere che la Casotorina fa. Tuttavia, se andiamo a leggere la biografia che ha scritto sul suo profilo social di Instagram, si scopre che è molto appassionata design ed architettura. Forse la madre di Diletta Leotta lavora proprio in questo ambito.