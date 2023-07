News Compra i voli praticamente gratis: se li compri così paghi pochissimo | Trucchetto da fare Di Luna Vespri - 12

Con questi metodi non avrai più problemi ad acquistare biglietti aerei: ecco tutti i trucchi per risparmiare

Viaggiare in aereo è sempre dispendioso, soprattutto se ci si riduce all’ultimo momento per prenotare. Ultimamente, però, i prezzi sembrano essere diventati del tutto intoccabili, con costi esorbitanti e fuori dalla portata di molte persone.

Indubbiamente, resta purtroppo il mezzo più comodo e veloce, soprattutto se si tratta di viaggi molto lunghi, o per tratte che vengono ripetute spesso, per cui ore e ore di treno risulterebbero pesanti e stancanti.

Senza dimenticare il traffico che può causare ritardi per esempio, nel caso di viaggi in macchina, oppure con i pullman, oltre alla scomodità di stare sempre seduti per tantissimo tempo.

Ci sono, tuttavia, dei trucchi per riuscire a pagare meno il prezzo dei biglietti, e che permettono così anche a chi ha maggiori difficoltà, di viaggiare in aereo, evitano di spostarsi in altri modi più scomodi.

Voli aerei: come risparmiare

Per organizzare un viaggio, ci vuole molto tempo, il che implica l’acquisto dei biglietti abbastanza tempo prima, dal momento che più ci si avvicina alla data prevista per la partenza, più i prezzi dei biglietti salgono. Per cui, se si vuole viaggiare in aereo, un punto da tenere presente è assolutamente la tempistica. Il tempo utile per prenotare i biglietti, sarebbe di tre mesi prima rispetto al viaggio, e in ogni caso non meno di sei settimane.

Tuttavia, è importante anche il giorno esatto in cui si decide di partire, perché influisce notevolmente sui costi: sembra che le offerte migliori si trovino il martedì e il mercoledì, perciò i giorni giusti per acquistare i biglietti aerei e risparmiare sono questi due. Di conseguenza, sono da scartare i giorni che corrispondono al fine settimana, per il semplice fatto che il sabato e la domenica generalmente le persone non lavorano e sono più tranquille e rilassate, per cui hanno decisamente più tempo per scegliere le tariffe migliori, così i prezzi tendono a salire.

Altri trucchi per viaggiare a basso costo

Ma non finisce qui: per risparmiare sui biglietti aerei conviene, ad esempio, allontanarsi un po’ da casa. Infatti, non è sempre l’aeroporto più vicino quello più conveniente, ma quello un po’ più lontano potrebbe rappresentare una buona occasione. Dunque, nel momento in cui si sta prenotando un biglietto, è importante controllare più punti di partenza.

Da tenere in considerazione è anche il tipo di volo: i voli diretti, ad esempio, risultano spesso molto più convenienti di quelli che prevedono degli scali, soprattutto in bassa stagione. Infine, non è necessario usare una sola compagnia per l’intero viaggio, ma si possono trovare delle ottime tariffe scegliendone due diverse per l’andata e il ritorno.