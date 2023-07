News Mara Venier fuori dai giochi: il commento ha fatto infuriare i vertici Rai | Futuro segnato Di Mia Lonigro - 11

Alcune parole di Mara Venier in merito ad una questione di cronaca nera hanno fatto infuriare i vertici Rai. Situazione al limite.

Mara Venier, una delle conduttrici più amate e rispettate della televisione italiana, si trova ad affrontare un momento di incertezza nel suo percorso professionale in Rai. Dopo anni di successo alla guida della trasmissione “Domenica In”, il cambio dei vertici all’interno dell’azienda potrebbe mettere in discussione il suo futuro.

Un commento controverso fatto durante una delle ultime puntate ha suscitato polemiche e ha attirato l’attenzione dei media e dei dirigenti della rete. Innegabile, però, la carriera immensa di Mara Venier così come il suo impatto nella trasmissione domenicale ma le implicazioni del suo commento su una brutta vicenda spaventano.

Mara Venier è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. La sua carriera inizia negli anni ’70 come attrice, ma è grazie alla conduzione di programmi televisivi che raggiunge la fama. Nel corso degli anni, ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità, spaziando tra show di intrattenimento, programmi di approfondimento e trasmissioni di successo.

Da diversi anni, Mara Venier è stata la padrona di casa indiscussa della trasmissione “Domenica In” conquistato il pubblico italiano grazie alla sua spontaneità, empatia e capacità di coinvolgere gli ospiti. La conduttrice è riuscita a creare un’atmosfera unica, combinando momenti di leggerezza e divertimento con interviste sincere e profonde. Tuttavia, qualche puntata fa qualcosa sembra essersi interrotto.

Il commento di Mara Venier

Il futuro di Mara Venier potrebbe essere messo in pericolo a causa di una frase pronunciata durante “Domenica In”. In seguito all’orribile vicenda di Giulia Tramontano, una giovane ragazza incinta di sette mesi brutalmente uccisa dal suo compagno, la conduttrice ha risposto alle parole della madre dell’assassino che aveva definito suo figlio “un mostro“.

“Sì, signora, suo figlio è un mostro” ha, infatti, detto severa ed in diretta la Venier replicando alle parole della signora. Questo commento ha suscitato indignazione e polemiche, con molte persone che hanno ritenuto inopportuna l’espressione utilizzata da Mara Venier. La sua dichiarazione è stata oggetto di discussione da parte dei media e alcune figure importanti potrebbero aver reagito negativamente.

La reazione dei dirigenti e la rettifica della Venier

Successivamente, Mara Venier ha fatto un dietro-front durante una puntata successiva, affermando di essere devastata dal dolore ma di voler smorzare le polemiche che si erano diffuse. Ha espresso vicinanza alla madre della vittima e ha chiesto scusa se il suo commento è stato frainteso o offensivo. “Sta affrontando un dolore enorme: mi ha devastato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano”, ha poi dichiarato la conduttrice.

Ma la polemica non si è esaurita qui e il consigliere d’amministrazione della Rai, Riccardo Laganà, ha aggiunto carne al fuoco a causa di queste sue dure affermazioni: “Questo accade direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti”. E ancora: “Se I nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del servizio pubblico possono partire da qui”. L’attacco è rivolto a Mara Venier che di contro non replica: vuole rimanere in Rai e per questo è meglio lasciar correre.