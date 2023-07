Cinema Barbie: ecco quando uscirà il film in streaming | Il più atteso dell’anno Di Elisa Sirtori - 9

Si avvicina la data del debutto di Barbie nelle sale cinematografiche, ma in molti aspettano lo streaming, ecco quando arriva.

Si sente fortissima la febbre da Barbie in questo periodo, da ogni dove tutto ci appare rosa shocking e non vediamo l’ora che l’attesissima pellicola kolossal di questa caldissima estate 2023 arrivi nelle sale.

Con un cast stellare guidato da Margot Robbie nel ruolo di Barbie e Ryan Gosling in quello di Ken (o meglio in entrambi i casi uno dei tanti), non ci sono dubbi che il film diventerà uno dei più grandi successi dell’anno, almeno al botteghino.

La storia, che abbiamo scoperto poco a poco e di cui siamo ancora all’oscuro per gran parte, vede la protagonista volersene andare dalla sua città Barbieland per vivere un’avventura nel mondo reale, al suo fianco ci sarà il suo affascinante e molto confuso fidanzato storico.

Questa sarà la prima volta che vedremo Barbie in una versione live-action, ma non sembra proprio un film per bambini, infatti è consigliata la visione a un pubblico sopra i 13 anni, dal trailer abbiamo capito perché, non mancano battute e doppi sensi, che sicuramente non tutti i più piccini coglieranno, ma sicuramente potrebbero mettere in difficoltà i genitori.

Un guerra all’ultimo sangue al botteghino

In molti non hanno potuto fare a meno di notare la scelta di far uscire due film tra i più attesi dell’anno in un lasso di tempo ravvicinato, ovvero Barbie che debutterà in Italia il 20 luglio e Oppenheimer di Nolan pronto a fare il suo ingresso nelle sale il 23 agosto, uno sconto tra titani che ha portato a creare l’hashtag #Barbieheimer.

Ma non tutti in questo periodo sceglieranno il cinema, soprattutto in questo periodo di ferie estive, infatti ormai si sa che dopo un tempo più o meno limitato nelle sale i film arrivano in streaming ed è proprio questo che in molti si stanno già chiedendo, quando arriverà Barbie in streaming e su quale piattaforma?

Quando e dove uscirà Barbie in streaming

Il film Barbie è prodotto dalla Warner Bros e anche se in questo momento non ha ancora confermato una data esatta per il debutto in streaming sappiamo con certezza che arriverà su Max, la nuova piattaforma dove arrivano tutti i film della Warner Bros. Discovey. In questi ultimi tempo lo studio ha cercato di unificare le uscite in streaming dei suoi prodotti dopo il debutto in sala, e questo tempo è di circa 60 giorni, come è successo per Shazam! Furia degli dei oppure La casa – Il risveglio del male.

Questo potrebbe portare ad avere Barbie in streaming per la fine di settembre 2023, ovviamente negli stati uniti, perché in Italia non abbiamo Max, ma come ormai sappiamo benissimo, tutti i film usciti sulla piattaforma arrivano da noi su Sky e NOW, quindi con grandissima probabilità sarà qui che lo vedremo comodamente da casa, non si sa se arriverà in contemporanea.

La data potrebbe slittare proprio per il film

Nonostante tutti gli indizi portino a un uscita in streaming a settembre, bisogna tenere anche in considerazione che se, come preannunciato, il film dovesse sbancare al botteghino, potrebbe essere che la Warner voglio tenerlo più a lungo nelle sale, questo comporterebbe un ritardo sull’uscita in streaming, quindi sarà il successo del film che ne determinerà il suo rilascio in televisione.

I due film sopracitati hanno avuto una storia ben diversa, per esempio Shazam 2 non ha avuto un’ottima accoglienza in sala e quindi l’uscita su Max era un ottimo modo per incentivare il pubblico a vederlo dal proprio divano, invece per La casa ci sono stati ottimi risultati al botteghino per il suo genere, che comunque rimane limitato e di conseguenza anche in questo caso risultava vantaggioso farlo uscire in streaming dopo due mesi. Quindi sicuramente dopo la prima settimana di debutto di Barbie, quando inizieremo a fare i conti degli incassi, ne sapremo sicuramente di più.