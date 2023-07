Cinema Hayao Miyazaki: ora sappiamo data e trama del suo prossimo e ultimo film Di Federico Del Ferraro - 10

Sono trapelate alcune informazioni circa il prossimo film dello Studio Ghibli, ancora firmato dal regista leggendario Hayao Miyazaki.

Appassionati dell’animazione e di bellissime fiabe, gioite, perché Miyazaki ed il suo Studio Ghibli stanno per tornare. Sette anni fa il regista famoso in tutto il mondo per i suoi capolavori come La città incantata o Il castello errante di Howl aveva annunciato il suo ritorno al cinema dopo la scelta di andare in pensione, scelta che il buon Miyazaki ha dichiarato più volte nel corso della sua carriera.

Infatti la pensione fu annunciata nel 1992, dopo la realizzazione di Porco Rosso, poi nel 1997 dopo Principessa Mononoke, ancora nel 2001 dopo La città incantata, anche nel 2008 dopo Ponyo sulla scogliera e infine nel 2013, dopo Si alza il vento. Insomma, il trend è chiaro. A distanza di dieci anni dal suo ultimo capolavoro, Miyazaki tornerà con un nuovo film che portava finora il titolo provvisorio di E voi come vivrete?, ma sul quale abbiamo adesso delle nuovissime notizie: trama, cast, data di uscita e titolo definitivo.

Il film senza pubblicità

Il titolo provvisorio col quale il film era conosciuto fino a pochi giorni fa era E voi come vivrete?, che coincide con il titolo del romanzo del 1937 di Genzaburō Yoshino ma col quale non condivide nient’altro. C’è un motivo per il quale non sapessimo molto su questo film, ed è perché lo Studio Ghibli stesso ha deciso di non rilasciare informazioni o trailer, lasciando che gli spettatori possano godersi la storia senza alcuna anticipazione; in questo senso, questo articolo contraddice le volontà del Ghibli.

Rilasciato nei cinema giapponesi il 14 luglio 2023, il film ha registrato un record di incassi per il debutto di un film Ghibli ed è stato descritto da Time Out Japan come “un capolavoro complesso e maturo, che intreccia il passato, il presente e il futuro del regista: un bellissimo enigma che valeva la pena di attendere”. Ma a seguito di questa distribuzione ecco arrivare anche in Occidente alcuni dettagli che, per quanto poveri, valgono molto in confronto al nulla che avevamo in mano finora.

The Boy and the Heron, di cosa parlerà l’ultimo film di Miyazaki?

Subito dopo l’uscita giapponese, il distributore americano GKIDS ha confermato di aver già acquistato i diritti del film e che questo verrà distribuito con il titolo di The Boy and the Heron, tradotto Il ragazzo e l’airone. La storia sarà proprio quella del giovane Mahito Maki che, dopo aver perso la madre nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, farà un incontro con un airone e viaggerà in un mondo fantastico e magico in cui, promette l’airone, Mahito potrà rincontrare sua madre.

Il film pare sia stato pensato da Hayao Miyazaki come un’opera di addio per suo nipote: “Il nonno se ne andrà presto all’altro mondo, ma sta lasciando questo film dietro di sé perché ti ama”. E ricordiamo qualcos’altro: quando, diversi anni fa, Miyazaki annunciò la riapertura dello Studio Ghibli ed il suo ritorno, i film annunciati furono ben due, entrambi con la sua firma. Del secondo progetto, però, non si è mai saputo davvero niente.

Quando vedremo The Boy and the Heron

GKIDS ha annunciato che The Boy and the Heron sarà distribuito in inglese a fine 2023, quindi fra non molti mesi. Pensare di aspettare qualche mese in più per l’ultimo film di Hayao Miyazaki è poca cosa, specie se paragonato all’attesa piatta e priva di novità vissuta fino ad oggi. Per quanto riguarda l’Italia non ci sono notizie, immaginiamo che il film verrà ancora una volta distribuito e proiettato da Lucky Red con l’adattamento curato da Gualtiero Cannarsi.

Ricordiamo che lo Studio Ghibli è attualmente in numerosi cinema italiani grazie alla rassegna proprio di Lucky Red intitolata “Un mondo di sogni animati”, che per la seconda volta ripropone i capolavori del Ghibli nelle sale. Dopo Ponyo sulla scogliera e Kiki – Consegne a domicilio, Il castello nel cielo sarà in sala dal 27 luglio al 2 agosto, seguito da Il mio vicino Totoro, proiettato dal 10 al 16 agosto. Chiuderà la rassegna Si alza il vento, in sala dal 24 al 30 agosto.