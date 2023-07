Cinema Cattivissimo me 4: data di uscita, trama, cast e tutto ciò che sappiamo finora Di Ambra Ferri - 6

Tutto su Cattivissimo Me 4, l’attesissimo film scritto da Mike White, capace di trasportare gli spettatori nel magico mondo dei Minions.

Nato dall’idea di Sergio Pablos e debuttato nel 2010 al cinema, il film ha fin da subito catturato il pubblico da una parte all’altra dell’oceano. La prima pellicola ha dato il via alla creazione di ben tre sequel. L’ultimo, Cattivissimo Me 4, uscirà presto nelle sale cinematografiche.

Ad aver vinto il botteghino, almeno finora, è stato Cattivissimo Me 2: i fan e i critici riconoscevano le potenzialità del franchising, ma non pensavano che avrebbe raggiunto incassi da record. Gru e i Minions si sono rivelati talmente coinvolgenti da essere diventati un fenomeno culturale, con gli stessi Minions che hanno generato l’omonimo spin-off, incassando oltre 1 miliardo di dollari.

Sulla scia di un successo mondiale, il Ceo di Illumination, Chris Meledandri, si era spinto oltre già nel lontano 2017, quando aveva confermato la realizzazione del quarto film. Ma quando sarà possibile vederlo al cinema? Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Cattivissimo Me 4.

Il cast di Cattivissimo Me 4

Senza dubbio il cast gioca un ruolo fondamentale nel successo del franchising. Uno dei tanti punti di forza di Cattivissimo Me è stato la scelta degli attori di Hollywood che hanno prestato la loro voce ai personaggi. È molto probabile che rincontreremo Steve Carell nei panni del cattivo più amato di sempre, Gru. Kristen Wiig sarà sua moglie, mentre Miranda Cosgrove la loro figlia Margo. Steve Coogan interpreterà Silas Ramsbottom, mentre New Scharrel e Dana Gaier dovrebbero vestire i panni di Agnes Gru e Edith Gru. Lo stesso Steve Carrel ha sottolineato più volte l’importanza delle figlie di Gru nella trama, ecco perché è molto probabile che verranno confermate. Per ora si tratta solo di ipotesi, visto che non è stato rilasciata nessuna informazione ufficiale in merito al cast che darà voce all’universo dei Minions.

Per quanto concerne la trama, lo scrittore Mike White ha tra le mani molte vicende in sospeso, motivo per cui possiamo aspettarci grandi cambiamenti e colpi di scena. Nemmeno il prequel dei Minions fornisce alcuna indicazione sugli sviluppi che potrebbe prendere la storia in questo nuovo e attesissimo capitolo. Ricordiamo che l’ultimo film termina con Dru – il fratello gemello di Gru – alle prese con i servi, mentre gru e Lucy sono tornati nella Lega Anti-Cattivi. Queste potrebbero essere le basi sulle quali si svilupperà la narrazione di Cattivissimo Me 4, in cui potrebbe fare ingresso un nuovo cattivo, pronto a tutto pur di conquistare il mondo.

Data di uscita e trailer

La data di uscita del film era già stata preannunciata nel febbraio 2022: Cattivissimo Me 4 sbarcherà nei cinema di tutto il mondo il 3 luglio 2024, quindi l’estate prossima. Non ci sono ancora informazioni sullo streaming: per il momento, non è noto quale piattaforma acquisirà il film, anche se solitamente vengono trasmessi su Peacock. È probabile che per vedere Cattivissimo Me 4 in streaming sarà necessario attendere qualche mese dopo l’uscita nelle sale.

Essendo ancora in produzione, al momento non esiste un trailer del film. La Universal ha ancora molto tempo a disposizione per confezionare e rilasciare un trailer accattivante, che alimenti ancora di più l’entusiasmo dei fan.