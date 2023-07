News L’Oroscopo di fine luglio stravolge tutto: alcuni segni saranno baciati dalla fortuna, per altri sarà un disastro Di Mia Lonigro - 13

La svolta astrale di fine luglio: il successo sorride ai segni del Cancro, Vergine, Scorpione e Sagittario.

Il caldo rovente dell’estate sembra destinato a lasciare il posto a una rinfrescante brezza astrale per alcuni segni dello zodiaco durante l’ultima settimana di luglio. L’evento che sta per verificarsi, il primo quarto di Luna con il Sole in Leone e la Luna in Scorpione, promette di portare una ventata di positività e prosperità per i nati sotto i segni del Cancro, Vergine, Scorpione e Sagittario.

Per i Cancro, l’oroscopo di fine luglio prevede una fase particolarmente prospera per quanto riguarda il lavoro e la carriera. È arrivato il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro svolto, e il sestile di Mercurio sarà un alleato prezioso in questo percorso. Le opportunità di crescita e avanzamento professionale saranno più che mai evidenti.

È il momento giusto per osare e chiedere una promozione che meritate da tempo. La combinazione di influssi astrali favorirà la vostra determinazione e il vostro successo. Per i nati sotto il segno della Vergine, il successo si paleserà nel settore professionale, ma in modo differente rispetto al Cancro.

Nuovi progetti e opportunità si presenteranno senza che dobbiate cercarle, e sarà fondamentale avere nervi saldi e una visione propositiva. Affrontate le sfide con coraggio, poiché il vostro impegno sarà ricompensato. La fiducia nelle vostre capacità vi guiderà verso risultati sorprendenti.

Scorpione: equilibrio finanziario e nuove opportunità lavorative

Gli Scorpione tireranno un sospiro di sollievo, poiché l’equilibrio finanziario in cui tanto speravano inizierà a prendere forma. Le finanze si stabilizzeranno, e potreste addirittura ricevere un’allettante proposta di lavoro da parte di un amico, grazie alla congiunzione tra il primo quarto di Luna e Mercurio. Il periodo vi aprirà la possibilità di fare nuove conoscenze, soprattutto se deciderete di entrare in un nuovo team lavorativo.

Infine, per i Sagittario, gli astri si allineeranno per donarvi un’energia travolgente e la volontà di affrontare sfide inedite. I lavoratori autonomi avranno l’opportunità di dimostrare la loro abilità e usciranno vincitori dalle situazioni più complesse. Questa fase positiva vi preparerà per sfruttare appieno le occasioni che si presenteranno a settembre, quando raccoglierete i frutti del vostro instancabile impegno.

L’oroscopo di fine luglio: c’è chi è più sfortunato

La fine di luglio si prospetta come una vera e propria svolta positiva per i segni del Cancro, Vergine, Scorpione e Sagittario. Le influenze astrali del primo quarto di Luna, il Sole in Leone e la Luna in Scorpione favoriranno il successo in diversi ambiti della loro vita. È il momento giusto per abbracciare le opportunità e perseguire i vostri obiettivi con fiducia e determinazione, poiché il futuro si preannuncia brillante e promettente.

Non tutti, però, potranno usufruire degli astri questo fine: per gli altri segni, infatti, le cose potrebbero complicarsi e l’estate non essere così propositiva. Non demordete, tutto andrà per il meglio e ciò che è certo che prima o poi la ruota gira per tutti!