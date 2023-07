News Testamento Berlusconi: scoperto un messaggio in codice che cambia tutto | I figli sono distrutti Di Mia Lonigro - 9

Dopo il testamento maretta tra i figli: ecco cosa sta succedendo in casa Berlusconi. Un messaggio nascosto.

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato finalmente svelato dopo la sua morte avvenuta il 12 giugno, suscitando molte discussioni riguardo alla divisione della sua eredità. Il “Cavaliere”, come era affettuosamente chiamato dai suoi sostenitori, ha indubbiamente segnato la storia dell’Italia, lasciando un’impronta indelebile nella politica e nella società italiana.

La carriera di Berlusconi è stata un’ascesa rapida e controversa. Dall’inizio del suo percorso imprenditoriale negli anni ’60, ha costruito un vasto impero mediatico e aziendale, con Fininvest come il suo nucleo principale. La sua ascesa politica è iniziata negli anni ’90 quando ha fondato Forza Italia, un partito di centrodestra che ha ottenuto rapidamente una grande base di sostegno e gli ha consentito di diventare Primo Ministro dell’Italia per tre mandati non consecutivi.

La sua carriera politica è stata spesso travagliata da scandali e controversie, inclusi problemi giudiziari che lo hanno portato più volte ad affrontare accuse di corruzione e abuso di potere. Tuttavia, Berlusconi ha sempre mantenuto una solida base di sostenitori e ha continuato a essere una figura influente nella politica italiana.

A marzo, il Cavaliere ha affrontato una dura battaglia con una forma di leucemia cronica, il che lo ha spinto a mettere ordine nelle sue questioni personali e redigere il suo testamento. Nonostante la malattia, ha cercato di tornare alla sua vita pubblica e ha continuato a svolgere il suo ruolo politico fino agli inizi dell’estate. Purtroppo, una ricaduta ha minato i suoi sforzi e ha peggiorato la sua condizione, portandolo alla sua scomparsa.

Le quote del testamento

Accanto a Berlusconi, durante il difficile periodo della malattia, c’era la sua compagna degli ultimi anni, Marta Fascina, e i suoi cinque figli. Il testamento ha rivelato che ogni figlio ha ricevuto la sua parte, ma è stato evidente che Marina e Piersilvio, i due figli maggiori, hanno ricevuto il 53 per cento delle quote di Fininvest, il cuore dell’impero finanziario di Berlusconi. Il patrimonio restante è stato diviso tra i restanti figli.

Una delle clausole del testamento ha sancito, però, che Marta Fascina ha ricevuto ben 100 milioni, ma a condizione di lasciare Arcore nei prossimi tre mesi e trasferirsi a Roma per continuare la sua attività in Parlamento. Questo aspetto ha sollevato alcune critiche e interrogativi sulle intenzioni di Berlusconi al momento della stesura del testamento.

Il cavillo nel testamento di Berlusconi

Alcune decisioni testamentarie, come i 100 milioni per il fratello Paolo e i 30 milioni per l’amico Marcelli Dell’Utri, hanno suscitato sorprese e potrebbero essere oggetto di futuri appelli da parte dei figli di Berlusconi. La frase aggiunta da Berlusconi nel testamento, “se non dovessi tornare…”, ha creato speculazioni riguardo al momento in cui è stata scritta, forse durante il primo ricovero quando la sua condizione era più grave e incerta. Un fatto curioso è che, forse per una dimenticanza, uno dei figli, Luigi Berlusconi, il più piccolo della famiglia, non è stato menzionato nella lettera di testamento. Potrebbe essere solo un errore o potrebbe portare a una ridefinizione della divisione dell’eredità in futuro.

La morte di Silvio Berlusconi ha svelato, quindi, un testamento controverso e ha riportato l’attenzione sulle vicende di una delle figure più influenti e discusse nella storia dell’Italia moderna. La sua eredità politica e imprenditoriale sarà discussa a lungo, mentre la sua famiglia si trova ora di fronte a nuove sfide e opportunità per onorare la memoria del Cavaliere.