Illusione ottica, livello difficilissimo: trova la sirena nascosta | Riuscirai a non farti ammaliare?

Riesci a vedere la sirena nella foto? Pochissime persone non si fanno ingannare da questa potente illusione ottica.

Il test che vi proponiamo oggi vi metterà a dura prova, perché sebbene l’obiettivo possa sembrare semplice da raggiungere, in realtà nasconde molte insidie. La prova consiste nel trovare un essere mitologico che fin dall’antichità confonde e distrae gli uomini con il suo canto: stiamo parlando delle sirene.

Affascinanti e allo stesso pericolose, le sirene rappresentano da sempre il tallone d’Achille degli uomini. E a proposito di mitologia, basta pensare alla storia di Ulisse, che nel suo ritorno verso casa ha resistito con fatica alla tentazione mortale tesa dal canto delle sirene.

Come i marinai, anche voi oggi potreste essere confusi da questo essere così affascinante e allo stesso tempo pericoloso. L’illusione ottica proposta è davvero difficile da risolvere, ecco perché pochissime persone riescono ad arrivare alla soluzione.

Allena la tua mente divertendoti

Nell’immagine proposta si nasconde una sirena. Individuarla non è per niente facile: per farlo, bisogna osservare gli elementi da ogni angolo, lasciandosi alle spalle i soliti schemi mentali. L’enigma di oggi ci ricorda l’importanza di osservare il mondo da diverse prospettive, concentrarsi su ogni dettaglio, non fermarsi mai all’apparenza delle cose.

Per risolvere questo test senza lasciarsi ingannare dall’illusione ottica è necessario prendersi qualche minuto per osservare l’immagine con attenzione. E voi, riuscite a trovare la sirena nella foto? Se ce l’avete fatta, complimenti. Avete davvero una vista affinata. Sicuramente non siete persone superficiali, anzi: siete degli eterni curiosi e amate andare a fondo nelle cose.

La soluzione al test

Se non siete riusciti a trovare la sirena, non preoccupatevi. Era un test molto difficile da risolvere, ma con un po’ di allenamento potete diventare dei veri campioni. Sappiate che una volta trovata la soluzione, vi renderete conto che era estremamente difficile individuarla.

Come potete osservare, la sirena si affianco all’uomo. Ora che è stata cerchiata di rosso, diventa facile individuare il corpo, in particolare la coda. Le linee dell’immagini erano molto confusionarie e il monocolore di certo non ha aiutato. In ogni caso, per trovare la soluzione era necessario concentrarsi sui minimi dettagli e osservare l’immagine da diverse prospettive, magari persino capovolgendola.

Se avete voglia di mettervi ulteriormente alla prova con altri test mentali o illusioni ottiche, eccone un altro che può fare al caso vostro. L’allenamento vi permetterà di diventare dei veri campioni, ma soprattutto vi aiuterà a tenere fresca la vostra mente divertendovi. Unire l’utile al dilettevole non è mai stato così facile.