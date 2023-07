News Meghan Markle al Festival di Sanremo: Amadeus ha fatto il colpaccio | Ultim’ora Di Marina Drai - 9

Sembra proprio che Meghan Markle apparirà come ospite del prossimo Festival di Sanremo. Amadeus mette a segno il colpo.

Mancano ancora pochi mesi, ma non ci si può certo adagiare sugli allori: Amadeus sta già lavorando alla preparazione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per lui sarà la quinta e forse l’ultima visto che finirà il contratto con la Rai, e non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto.

Come ogni anno, non sarà facile replicare il successo dell’edizione precedente, ma il conduttore ha dato sempre prova di riuscire ad affrontare ogni sfida e stupire il pubblico con ospiti d’eccezione. Stando alle ultime voci, uno degli ospiti del prossimo anno potrebbe addirittura essere Meghan Markle.

Ormai né lei né Harry sono più considerati dei “reali” visto che avevano rinunciato ai propri titoli, ma questo non significa che la duchessa non sia una delle prede preferite del gossip. La sua presenza nel programma attirerebbe schiere di curiosi e di certo lo share schizzerebbe alle stelle.

Se Amadeus riuscisse davvero a portarla a Sanremo, sarebbe il primo conduttore ad averla come ospite in un programma italiano e di certo per lui sarebbe una conclusione “col botto” della sua carriera alla kermesse.

Harry e Meghan

I duchi di Sussex rimangono nel mirino del gossip: ogni passo “falso” può significare una succosa notizia su di loro. La loro storia affascinato il mondo intero, sia quando si sono sposati che soprattutto quando c’è stata una rottura insanabile con la famiglia reale inglese.

Meghan e Harry hanno annunciato la loro decisione di lasciare la famiglia reale britannica e di trasferirsi in Nord America nel gennaio 2020: la coppia ha detto che voleva vivere una vita più indipendente e di volersi concentrare sul loro lavoro di beneficenza. Alcuni hanno elogiato la coppia per aver avuto il coraggio di seguire i propri sogni, mentre altri hanno criticato la loro decisione di abbandonare i doveri reali.

Meghan Markle a Sanremo

Non è la prima volta che si parla della duchessa a Sanremo: già l’anno scorso si era sparsa la voce che Amadeus avesse invitato Meghan a festival della canzone italiana. “Lo scorso anno Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale inglese. Avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo” aveva riportato Dagospia.

La sua assenza è stata probabilmente a causa del compenso troppo elevato per la Rai, quindi era stato un niente di fatto ma Amadeus ottiene sempre quello che vuole e pare che stia chiudendo un accordo. Per ora sono soltanto voci non confermate; per sapere qualcosa in più bisognerà aspettare ancora qualche mese. Se Amadeus riuscisse a portare la duchessa in un programma italiano, sarebbe un vero colpaccio.