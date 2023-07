News Viaggio in Kenya e safari? Malattie pericolosissime, solo così ti salvi la vita | Fallo subito Di Marina Drai - 9

Se hai in programma una vacanza in Kenya devi prepararti a dovere e fare tutti i vaccini previsti per poter viaggiare in sicurezza.

Le ferie si avvicinano e molti italiani sono pronti a partire per le vacanze. L’Italia offre tanti luoghi meravigliosi dove soggiornare, ma il fascino di un viaggio all’estero rimane irresistibile. Una delle mete più amate negli ultimi anni, anche durante l’estate, è il Kenya.

Ci sono però ancora alcune persone che storcono il naso se si nomina questo Paese: per via di alcuni pregiudizi duri a morire, il Kenya viene visto come una terra pericolosa, sia dal punto di vista naturale che culturale.

Nulla di più sbagliato: il Kenya è un paese in generale sicuro e accogliente. Come in ogni posto molto frequentato, l’attenzione non deve mai mancare: prendete le dovute precauzioni e cercate di non lasciare oggetti preziosi incustoditi.

A parte i soliti consigli, se pensate di fare una vacanza in questo bellissimo Paese ricordatevi che, prima di partire, dovrete fare dei vaccini per evitare di contrarre malattie anche molto pericolose.

Una nazione selvaggia e bellissima

Se state per partire per il Kenya è bene conoscere qualche informazione sul Paese prima di partire. Situato nell’Africa orientale, il Kenya è un paese molto diversificato dal punto di vista geografico. È bagnato dall’Oceano Indiano a sud e confina con Somalia, Etiopia, Sud Sudan, Uganda e Tanzania. In questo Paese troverete una grande varietà di paesaggi, tra cui montagne, deserti, savane, laghi e foreste.

Se state per dirigervi in Kenya sarà sicuramente per i meravigliosi safari: il Paese ospita una grande varietà di animali selvatici, tra i quali leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti, bufali, giraffe, zebre, ippopotami e ghepardi. Ma il Kenya è anche una nazione con tanta storia e cultura: è il luogo di nascita della civiltà dei Maasai, una delle più antiche e affascinanti culture dell’Africa, edd è anche sede di una serie di siti archeologici, tra cui le rovine della città di Gedi e il Parco Nazionale di Tsavo Est.

I vaccini da fare prima di andare in Kenya

I vaccini da fare prima di partire per il Kenya variano a seconda della durata del viaggio, delle attività previste e dello stato di salute individuale. In generale è raccomandabile fare il vaccino per la febbre gialla, per il tetano, per la malaria, per la poliomelite e per la difterite.

Si consiglia inoltre il vaccino per il tifo per i viaggiatori che si recano in aree rurali o che rischiano di mangiare cibo mal cotto, e anche i vaccini per l’epatite A e B se si viaggia in zone con scarse condizioni igieniche. È consigliabile inoltre farsi il vaccino per la rabbia, nel caso si rischino morsi da animali selvatici.