News Non bere alcolici fa perdere peso? Finalmente arriva la verità | Parlano gli esperti Di Mia Lonigro - 16

Un lungo dibattito coinvolge i nutrizionisti circa la correlazione tra alcol e peso: ecco alcune dritte e chiarificazioni.

Bere un bicchiere di vino o di birra in compagnia di amici è una delle attività sociali più diffuse e amate al mondo. Questo gesto apparentemente innocuo può essere un ottimo modo per rilassarsi e staccare la spina dalle fatiche della vita quotidiana. Tuttavia, è importante sottolineare che l’assunzione di alcol dovrebbe essere moderata, poiché è noto che l’abuso di sostanze alcoliche può avere gravi effetti sulla salute.

Sebbene bere con moderazione possa essere considerato un piacere da concedersi, è fondamentale comprendere il collegamento tra l’assunzione di alcol e il guadagno di peso. La correlazione tra alcol e ingrassare è una questione dibattuta, ma molti esperti nutrizionisti concordano sul fatto che l’assunzione eccessiva di bevande alcoliche può contribuire all’aumento di chili.

Sophie Ortega, una nota esperta in nutrizione, ha sottolineato che l’alcol è ricco di calorie. Infatti, bevande come birra, vino e cocktail contengono un numero significativo di calorie che, se consumate in eccesso, possono contribuire all’accumulo di peso corporeo. Questo è particolarmente rilevante per coloro che cercano di mantenere o raggiungere un peso corporeo sano.

Se stai cercando di perdere peso o mantenerlo, ridurre o evitare l’assunzione di alcol può essere una scelta saggia. Interrompere o limitare il consumo di alcol può portare a risultati notevoli, poiché l’organismo non dovrà affrontare l’eccesso di calorie derivanti dalle bevande alcoliche.

Differenze tra uomini e donne

Tuttavia, è importante notare che gli effetti dell’alcol sul peso possono variare tra uomini e donne. Studi hanno dimostrato che gli uomini tendono a sperimentare una maggiore perdita di peso quando smettono di bere alcolici, rispetto alle donne. Per le donne, oltre a ridurre o evitare l’alcol, è fondamentale seguire un’alimentazione equilibrata ricca di proteine, verdure e povera di zuccheri, abbinata a un’adeguata attività fisica.

Per comprendere meglio l’impatto calorico delle bevande alcoliche, consideriamo che 100 ml di vino, indipendentemente dal colore (bianco, rosso o rosato), apportano circa 72 calorie. Queste calorie possono aumentare rapidamente se si beve più di un bicchiere.

Una possibile alternativa

Durante le occasioni festive o gli eventi sociali, si può cercare di sostituire l’alcol con bibite senza zucchero o succhi di frutta dietetici. Anche se queste opzioni non sono esattamente equivalenti al sapore e all’esperienza del bere alcol, possono rappresentare un‘alternativa più salutare. Insomma, godersi un bicchiere di vino o di birra in compagnia può essere un piacere della vita, ma è essenziale farlo con moderazione. L’abuso di alcol può avere effetti negativi sulla salute e contribuire a far prendere diversi chili.

Per coloro che vogliono mantenere uno stile di vita sano e rimanere in forma, ridurre o eliminare l’assunzione di alcol può portare a risultati notevoli, soprattutto se abbinato a una dieta equilibrata e all’esercizio fisico regolare. Ricordiamo sempre che la salute è un bene prezioso da preservare, e fare scelte oculate riguardo all’alimentazione è una componente fondamentale di un benessere complessivo.