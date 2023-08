News Se fai il bagno così arriva subito la multa da 3.000 € | Vacanze finite per molti italiani Di Ambra Ferri - 10

Se fate il bagno in questo modo, potete essere sanzionati con una salatissima multa: ecco di cosa stiamo parlando.

Esistono vari comportamenti da rispettare quando si è in spiaggia, ma non tutti ne sono a conoscenza. Spesso quando si è in vacanza si pensa solo a rilassarsi e divertirsi, dimenticandosi che esistono delle regole anche in riva al mare.

Chi non le rispetta può essere sanzionato con multe o, in alcuni casi, anni di reclusione. Per citare solo un esempio, è vietato dalla legge fare il bagno in un certo modo. Le persone, però, continuano a farlo proprio perché non sanno dell’esistenza di questa regola.

Il codice della spiaggia è da rispettare come qualsiasi altro. Ecco tutto ciò che è necessario sapere se non ci si vuole rovinare la vacanza con multe salate in riva al mare.

I divieti da rispettare in spiaggia

Negli ultimi tempi più che mai sono state ideate delle regole che delineano e buoni comportamenti da mantenere in spiaggia. Il motivo? Prima di tutto la sicurezza dei bagnanti, poi la tutela dell’ambiente circostante, sempre più a rischio per via del cambiamento climatico.

Non tutti lo sanno, ma esistono delle leggi nazionali ideate per regolare e tutelare il comportamento delle persone in spiaggia, persino quando si è in acqua a fare una nuotata. Chi non le rispetta può essere sottoposto a una sanzione che può arrivare a costare fino a 3.000 euro.

Significato colori delle bandiere

Tra tutte, le infrazioni più gravi riguardano senza dubbio la sicurezza. Tuffarsi da scogliere molto alte o fare il bagno quando viene alzata la bandiera rossa rappresentano due comportamenti sbagliati che possono essere sanzionati dalla legge, proprio perché si corre un grave rischio.

In riva al mare esiste una segnaletica ben specifica e visibile che indica cosa fare e quali comportamenti evitare. Quella più visibile è sicuramente la bandiera. A seconda del colore, le persone hanno il via libera per fare il bagno. La bandiera verde indica un mare calmo e per questo è possibile nuotare con tranquillità. Quando è aizzata quella gialla, invece, significa che ci sono correnti abbastanza piuttosto forti e quindi si può fare il bagno, ma con molta prudenza. Questo non vale per i bambini, che non possono immergersi in acqua con il colore giallo.

La bandiera rossa indica la presenza di forti correnti e quindi consiglia ai bagnanti di non immergersi. Il divieto assoluto di balneazione, invece, è segnalato dalla doppia bandiera rossa. Se si ignora il divieto di balneazione, si può essere sanzionati con salatissime multe, che partono da 1.032 ai 3.098 euro.