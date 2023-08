Cinema Joaquin Phoenix spiega perché ha deciso di lavorare ancora con Ridley Scott in Napoleon Di Federico Del Ferraro - 8

Napoleon è il biopic di Ridley Scott che racconterà la controversa figura di Napoleone, interpretato da Joaquin Phoenix.

Napoleon è uno dei film più attesi dell’anno nato dalla mente di uno dei registi più apprezzati e prolifici di Hollywood. Ridley Scott è un vero genio che riesce a gestire qualsiasi genere o storia, dimostrandolo nella sua lunga carriera e con film che spaziano da Il gladiatore ad Alien, da Blade Runner a Thelma & Louise. In Napoleon Scott ritroverà al suo fianco Joaquin Phoenix, attore pluripremiato con cui aveva già lavorato ne Il gladiatore.

Joaquin Phoenix ha recitato ne Il gladiatore nei panni dell’Imperatore Commodo, l’antagonista del film che spoglia Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) dei suoi titoli e ne insegue costantemente la morte. La performance di Phoenix è stato uno degli aspetti più apprezzati di un film già meraviglioso di suo, ed è per questo che le aspettative su Napoleon sono così alte: Phoenix e Scott di nuovo insieme in un film in costume.

Phoenix spiega perché ha deciso di tornare con Scott

Joaquin Phoenix negli ultimi anni ha regalato al cinema delle interpretazioni magistrali come quella del Joker in Joker di Todd Phillips e quella di Beau Wessermann in Beau ha paura di Ari Aster. In una intervista ad Empire l’attore ha dichiarato le motivazioni che lo hanno spinto a tornare davanti la macchina da presa di Ridley Scott. A quanto pare la nostalgia lavorativa ha giocato un ruolo importante.

“La verità è che lavorare di nuovo con Ridley era un’idea molto nostalgica. Lavorare con lui ne Il gladiatore è stata una esperienza incredibile, ed io ero così giovane”, dice Phoenix, che nel 2000 aveva appena 26 anni. Continua: “Mi ha proposto altre cose in passato, ma nulla che sarebbe stato così tanto impegnativo per entrambi. Mi piaceva molto l’idea di fare qualcosa con Ridley che fosse esattamente questo”. Ciò che ha motivato Phoenix è stata dunque la sfida che rappresentava portare sul grande schermo un personaggio complesso come Napoleone Bonaparte.

Phoenix potrà dare sfogo a tutto il suo talento

Phoenix descrive Napoleon come qualcosa di davvero impegnativo e non esitiamo a credergli. Il film sfiorerà le tre ore di durata e racconterà l’ascesa, l’impero e la caduta di uno dei personaggi storici più importanti di sempre. Napoleone è stato una figura complessa, controversa, catalizzante, e Phoenix dovrà sfogare tutte le sue capacità per restituire all’interpretazione la sua grandezza, egomania, oscurità ed ambizione.

Napoleon racconterà anche la turbolenta storia d’amore fra il condottiero e imperatore francese e Giuseppina di Beauharnais, sua compagna e moglie dal 1804 al 1810. Giuseppina sarà interpretata da Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno) e sarà una figura chiave nel dramma biografico.

Napoleon sarà distribuito nelle sale italiane dal 23 novembre 2023.