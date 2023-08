Cinema Il personaggio più disturbante di Babylon è James McKay | Ma è esistito davvero? Di Federico Del Ferraro - 9

Babylon racconta l’amoralità del dietro le quinte di Hollywood negli anni Venti del Novecento e questo personaggio la incarna appieno.

Babylon è l’epico film in costume di Damien Chazelle in cui lo spettatore è teletrasportato nella Hollywood degli anni Venti del secolo scorso, fra crescenti celebrità, feste dissolute e personaggi del tutto amorali. I protagonisti sono la star del cinema muto Nellie LaRoy (Margot Robbie) e l’aspirante attore Manny Torres (Diego Luna), legati dagli aspetti più cupi del sottobosco hollywoodiano.

Durante le tre ore di Babylon incontriamo tanti personaggi assurdi e disturbanti ma nessuno batte il gangster James McKay interpretato da Tobey Maguire. Nonostante il breve screentime dedicato a questo personaggio, il suo look inquietante e la sua minacciosa presenza sono un alone che rimane impresso nelle menti degli spettatori. Ma James McKay è esistito davvero? O si basa su altri personaggi storici che ne hanno fornito l’ispirazione?

Tobey Maguire spiega la sua teoria su James McKay

Tobey Maguire ha spiegato ad Entertainment Weekly la sua interpretazione su James McKay, ed il perché ha deciso di interpretarlo. Secondo l’attore, McKay è l’incarnazione di quella Hollywood, un luogo che da fuori appare come un mondo scintillante e divertente ma che nasconde invece pericoli, corruzione e oscurità. Anche McKay attrae i più ambiziosi con le sue immense feste e la sua ricchezza, per poi coinvolgerli in un circolo vizioso di crimine e droga.

Quest’ultima è un elemento fondamentale per il personaggio di James McKay. La sua estetica corrotta è causata infatti dall’uso frequente di metanfetamina, una sostanza che a lungo andare rovina pelle, denti e salute in generale. È questo look malaticcio e quasi demoniaco, insieme all’interpretazione di Maguire, a rendere McKay un personaggio oltremodo inquietante.

James McKay è veramente esistito ed ha un collegamento con Nellie LaRoy

James McKay è stato il nome di un vero gangster vissuto proprio durante gli anni Venti del Novecento. La sua sede operativa non era però a Los Angeles, bensì a Reno, Nevada. Questo McKay non era di certo come è stato rappresentato in Babylon, quanto un vero e proprio businessman del crimine a cui si collegano molti casi di spaccio e addirittura la sparizione di un banchiere che avrebbe dovuto testimoniare ad un processo contro lo stesso McKay.

Ciò che collega il vero McKay a Babylon, oltre all’ispirazione fornita per la creazione del personaggio di Maguire, riguarda il personaggio di Margot Robbie, Nellie LaRoy. Il vero McKay era proprietario di numerosi casinò fra cui il Cal-Neva Lodge & Casino, luogo spesso frequentato dall’attrice del cinema muto Clara Bow. Quest’ultima è proprio la figura su cui è basata Nellie LaRoy, la quale finirà anch’essa nella ragnatela del McKay cinematografico. Una chicca nascosta davvero interessante da scoprire.