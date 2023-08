Cinema Barbie: gli Aqua rompono il silenzio sulla questione della loro canzone e la causa della Mattel Di Elisa Sirtori - 4

Dopo un lungo silenzio finalmente gli Aqua hanno deciso di parlare a proposito della loro canzone “Barbie Girl” e i problemi con Mattel.

Una delle canzoni più popolari degli anni Novanta è senza dubbio “Barbie Girl”, che ha portato agli Aqua, band danese, il grande successo, ed è stata pubblicata nel 1997 ma nonostante questo, ancora oggi è una hit mondiale.

Quando è arrivata la notizia che sarebbe stato girato un film live-action su Barbie non proprio tutti i fan si aspettavano che la famosa canzone venisse introdotta nella pellicola della Gerwig, proprio per i motivi che in passato hanno visto scontrarsi la band e la Mattel.

Invece, quello che abbiamo sentito è stato un remix della stessa interpretata da Nicki Minaj e Ice Spice, questo ha portato a diverse speculazioni riguardanti diverbi tra i musicisti e il colosso dei giocattoli, come fu successo in passato.

Adesso a parlare sono stati proprio i componenti degli Aqua che finalmente hanno rotto il silenzio sulla questione, in particolare, durante un’intervista, è stata proprio la cantante Lene Nystrøm ad entrare nei dettagli.

Gli Aqua parlano della collaborazione con il film Barbie

La stessa Lene ammette che quando ha saputo del film pensava che la loro canzone sarebbe stata la ciliegina sulla torta, erano stati informati della necessità di qualcosa di fresco e nuovo, ma pensavano di doverlo fare loro. Invece, nel giro di un paio di mesi gli è stata annunciata la collaborazione con Nicki Minaj e Ice Spice.

La pop star aggiunge che tutto è successo in modo estremamente rapido, in aggiunta alle sue parole, ci sono anche quelle di René Dif che specifica con questa collaborazione in realtà è stata la vera rappacificazione tra la band e la Mattel.

L’incertezza intorno alla canzone “Barbie Girl” nel film

Inizialmente, era proprio stato il manager della Nystrøm a ufficializzare che la canzone Barbie Girl non sarebbe stata inserita nel film, invece la Robbie ha dichiarato che da quando è nata l’idea della pellicola si è sempre parlato anche della canzone “Non si può fare un film di Barbie senza Barbie Girl degli Aqua”, aveva detto.

Nel 1997, quando uscì la canzone, su un tremendo scossone per la Mattel che aveva paura dei riferimenti troppo espliciti contenuti nel testo, non adatti a un gioco per bambini, questo li portò a una causa per violazione del marchio, alla fine vennero archiviate dichiarando in appello che la canzone era una parodia. Mattel, che ha co-prodotto il film, ha probabilmente capito che effettivamente non sarebbe mai esistito il film Barbie senza quella canzone e così è tornata sui suoi passi con una piccola modifica.