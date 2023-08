Serie TV Squid Game ha perso uno dei suoi più grandi personaggi | Non tornerà più Di Federico Del Ferraro - 15

Netflix ha annunciato la cast list ufficiale per la seconda stagione di Squid Game, e l’assenza di un nome si fa sentire.

Squid Game è la serie che appena due anni fa ha conquistato il pubblico di Netflix grazie alla sua consolidata formula del battle royale, una spietata lotta tutti contro tutti per raggiungere un prestigioso premio. In Squid Game i 456 concorrenti, tutte persone povere rapite e costrette a giocare, gareggiavano in delle sfide mortali per aggiudicarsi 45,6 miliardi di won. Il protagonista, Seong Gi-hun, riesce a vincere lo Squid Game ed è ora deciso a smascherare gli organizzatori del crudele gioco.

Non è stata solo la formula a rendere Squid Game un fenomeno, ma anche – o soprattutto – i suoi personaggi. Da Gi-hun a Il-nam, da Sang-woo a Sae-byeok, i poveri partecipanti al gioco del calamaro avevano tutti dei desideri da realizzare con i soldi in palio ed hanno visto sfumare i loro sogni insieme alla loro vita – sogni che non sarebbero mai stati realizzabili altrimenti, data la grande e netta disparità sociale presente in Corea del Sud. Un personaggio in particolare ha colpito gli spettatori ma ora è confermato: non ci sarà nella Stagione 2.

Kang Sae-byeok non sarà in Squid Game 2

Ci sono vari motivi per i quali Sae-byeok è stato uno dei personaggi più amati dagli spettatori. La sua giovane età ed il rapporto col fratello più piccolo, la sua fine quasi inaspettata e dolorosa (in tutti i sensi), l’illusione che lei e Gi-hun stesso avrebbero potuto trovare un modo per salvarsi assieme, come d’altronde abbiamo visto in un altro battle royale di successo, Hunger Games.

Ahinoi, Sae-byeok non tornerà in quanto la sua interprete, la brillante Jung Ho-yeon, non fa parte della cast list per la Stagione 2. A Ho-yeon va il merito di aver reso Sae-byeok un personaggio così amabile, grazie ad una interpretazione profondamente umana, in bilico fra la decisione e la paura. Ma come sarebbe potuta tornare nella seconda stagione se il personaggio è morto per certo?

Sae-byeok sarebbe potuta (e potrebbe) tornare nei flashback

Sebbene la morte di Sae-byeok dinanzi agli occhi di Gi-hun vada a rimuovere la possibilità di un ritorno del personaggio, avremmo potuto rivedere la ragazza nella seconda stagione tramite dei flashback. Come visto a fine Stagione 1, Gi-hun ha mantenuto la sua promessa di prendersi cura del fratello di Sae-byeok e l’ha portato dalla madre di Cho Sang-woo. Se rivedremo il ragazzo, non sarebbe strano o sbagliato rivedere anche Sae-byeok attraverso i suoi ricordi.

L’unica speranza rimasta ai fan di Sae-byeok (e di Ho-yeon) è che la sua partecipazione in forma di guest è stata tenuta nascosta per sorprendere gli spettatori. Più realisticamente però il personaggio non tornerà, e sebbene questa sia una notizia scoraggiante, siamo fiduciosi che il creatore Hwang Dong-hyuk riserverà molti altri momenti e personaggi memorabili per non deludere il suo pubblico.