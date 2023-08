Cinema Challengers: data di uscita, trailer, trama, cast, e tutto quello che sappiamo dell’ultimo film di Luca Guadagnino Di Federico Del Ferraro - 15

Il prossimo film di Luca Guadagnino, Challengers, sarà una rom-com sportiva con Zendaya nel ruolo protagonista.

Challengers porterà gli spettatori su territori raramente esplorati, ovvero i dinamici, divertenti ed emozionanti territori delle commedie romantiche sportive. I film sugli sport non sono di certo la maggioranza, ma rappresentano invece una piccola percentuale nel cinema mondiale e potrebbero addirittura essere considerati una nicchia. Se al tema sportivo associamo anche il genere rom-com, otteniamo senza dubbio una nicchia.

Challengers non è però minimamente spaventato da queste premesse, ed ha ragione a non esserlo, considerando i nomi coinvolti sia davanti che dietro la macchina da presa. Challengers sarà diretto da Luca Guadagnino e punterà su una delle star più importanti di Hollywood del momento, con una grande produzione alle spalle ed un team di maestranze consolidato. Fra rinvii, trailer e novità, ecco tutto quello che sappiamo su Challengers.

La trama di Challengers

Challengers racconterà la storia di Tashi Duncan, una giovane promessa del tennis che, a causa di un grave incidente al ginocchio, sarà costretta a lavorare come allenatore per suo marito Art. Sotto la guida di sua moglie Art diventa un campione, ma una serie negativa di sconfitte convince Tashi ad iscriverlo ad un torneo Challenger, ovvero la lega più bassa del tennis professionista. Lì Art dovrà affrontarsi con Patrick, suo vecchio amico ed ex fiamma di Tashi.

Il film ci riporta quindi sui campi da tennis dopo Una famiglia vincente – King Richard, il film di Reinaldo Marcus Green che racconta della famiglia Williams, delle campionesse Serena e Venus e di loro padre Richard. Dobbiamo tornare al 2017 per trovare altri film sul tennis, ovvero Borg McEnroe e La battaglia dei sessi. Questa volta la vicenda sarà però fittizia e fungerà da sfondo alle dinamiche comiche-romantiche del vecchio triangolo amoroso composta da Tashi, Art e Patrick.

Zendaya guida il cast di Challengers

Non sappiamo molto sul cast di Challengers se non i tre interpreti protagonisti: Zendaya (Dune) guida il cast nel ruolo dell’allenatore Tashi Duncan; il suo allenato, nonché suo marito Art Donaldson, è interpretato da Mike Faist (West Side Story), mentre il vecchio amico e amante diventato rivale Patrick è interpretato da Josh O’Connor (The Crown). Questi tre ruoli sono gli unici finora conosciuti del cast di Challengers.

Luca Guadagnino dirigerà Challengers

Sulla sedia del regista troveremo il nostrano Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome, il remake di Suspiria e Bones and All. Guadagnino guiderà una troupe consolidata, a partire dallo sceneggiatore Justin Kuritzkes che, sebbene è alla prima esperienza di sceneggiatura, firmerà anche il copione di Queer, altro film in uscita nel 2024 e diretto ancora da Guadagnino.

Il direttore della fotografia è Sayombhu Mukdeeprom, collaboratore di Guadagnino per Chiamami col tuo nome e Suspiria, mentre la colonna sonora è affidata a Trent Reznor ed Atticus Ross, autori di decine di soundtrack memorabili (Lost Highway, The Social Network, Soul) fra cui quella di Bones and All. Producono il film Luca Guadagnino, Zendaya, Rachel O’Connor ed Amy Pascal.

Quando e dove uscirà Challengers?

Challengers ha subito i ritardi causati dallo sciopero di WGA e soprattutto SAG-AFTRA: il film sarebbe dovuto essere presentato in anteprima a Venezia nel 2022 e poi distribuito nelle sale il 15 settembre 2023, ma è stato rinviato al 27 aprile 2024. Il film uscirà inizialmente solo nelle sale cinematografiche ma, in quanto prodotto da MGM, arriverà successivamente sul canale apposito di Prime Video.

Chiaramente non ci sono ancora date o informazioni riguardo questa presunta distribuzione in streaming. Nel frattempo, potete recuperare il trailer ufficiale per Challengers nel player qui sopra.