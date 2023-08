Cinema Spider-Man 4: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Federico Del Ferraro - 10

Il Marvel Cinematic Universe si sta preparando al quarto film sull’Uomo Ragno fra scioperi, pause professionali e tanti dubbi.

Due anni fa abbiamo assistito alla chiusura di una nuova trilogia di Spider-Man, quella facente parte del canon del Marvel Cinematic Universe. In questa versione Peter Parker è interpretato da Tom Holland e, insieme a Doctor Strange, è costretto a viaggiare fra vari livelli di multiverso fino al capitolo finale, No Way Home, dove incontrerà alleati e villain di altre dimensioni. Tutto sembra finito ora, ma ai Marvel Studios si discute di un nuovo capitolo per la saga.

Col titolo provvisorio di Spider-Man 4, quello che sarebbe potuto essere il quarto capitolo di Sam Raimi, questo film aleggia in forma eterea; eppure la conferma, per quanto in parte contradditoria, c’è stata. Qual è quindi il futuro di Spider-Man 4? Fra scioperi epocali, scelte professionali dei singoli creativi e tabelle di marcia, ecco tutto quello che c’è da sapere su Spider-Man 4.

La conferma di Kevin Feige ed Amy Pascal: Spider-Man 4 si farà

Le dichiarazioni riguardanti un quarto capitolo con Holland sono state contradditorie: prima Amy Pascal, produttrice, dichiarò che una nuova trilogia era in sviluppo, poi ritirò tutto, facendo passare l’affermazione precedente come un semplice desiderio. Poco dopo intervenne Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che confermò invece lo sviluppo di un film, e non una trilogia, dedicato all’Uomo Ragno.

Anche il numero uno di Sony, Tom Rothman, espresse di sperare nella partecipazione di Sony nel prossimo film Marvel di Spider-Man, ed infine Amy Pascal tornò sull’argomento durante la promozione di Spider-Man: Across the Spider-Verse e diede ulteriore conferma alle voci: Spider-Man 4 si farà. Ma come? E quando? Domande legittime, dato l’attuale stato delle cose ad Hollywood.

Diverse battute d’arresto: scioperi e scelte professionali

Alcuni rumors avrebbero voluto l’uscita di questo Spider-Man 4 a giugno 2024, un programma probabilmente troppo ottimista considerando la situazione hollywoodiana odierna. Sebbene il MCU ci abbia abituato ad una cadenza biennale per i film di Spider-Man, questo non sarà il caso per Spider-Man 4 (o sarebbe dovuto uscire quest’anno). Ad Hollywood infatti stanno imperversando gli scioperi congiunti di WGA e SAG-AFTRA, sceneggiatori ed attori, di fatto interrompendo produzioni e promozioni di centinaia di film.

Sebbene Kevin Feige abbia dichiarato di avere già una storia consolidata tra le mani e che gli sceneggiatori la stanno attualmente mettendo su carta, ci risulta difficile pensare che lo sciopero non abbia intaccato lo sviluppo del film. A questo si aggiunge la scelta di Tom Holland di prendersi un anno di pausa dalla recitazione dopo la stressante prova in The Crowded Room, dove è stato attore e produttore. Anche Jon Watts, regista della trilogia MCU di Spider-Man, ha preso una pausa dai cinecomics, anche se la Marvel lo rivorrebbe nel quarto capitolo.

Il cast di Spider-Man 4: Holland, Zendaya, Batalon ed altri

Chiaramente non c’è alcuna informazione ufficiale su Spider-Man 4, quindi qualsiasi discorso riguardante il cast è pura speculazione. Tom Holland ha dichiarato più volte che, sebbene sarà eternamente grato a Peter Parker, non vorrebbe continuare ad interpretare il ruolo troppo a lungo, enfatizzando il suo desiderio di lasciare al momento giusto: “Se sono ancora Spider-Man dopo i trent’anni, ho fatto qualcosa di sbagliato”, è la sua dichiarazione. Non sappiamo quindi se questo quarto film lo vedrà di nuovo come protagonista, o se subentrerà qualcun altro per indossare la tuta.

Zendaya e Jacob Batalon potrebbero tornare come MJ e Ned Leeds, i loro ricordi ormai cancellati. Lo stesso discorso vale per Jon Favreau ed il suo Happy Hogan, mentre i più entusiasti potrebbero addirittura sperare nel secondo ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire, una possibilità sicuramente molto effimera. La scena finale di No Way Home strizza l’occhiolino ad Eddie Brock e Venom della Sony, che sebbene vengano rispediti da Strange nel loro mondo lasciano indietro un piccolo frammento di simbionte.

Se il simbionte infetterà Spider-Man o qualche altro personaggio potremmo assistere una nuova versione di Venom, stavolta tutta MCU, ma per queste e molte altre risposte bisognerà armarsi di tanta pazienza.