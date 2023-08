Serie TV La caduta della casa degli Usher: lo show Netflix che salverà Halloween Di Federico Del Ferraro - 10

La stagione autunnale è spesso caratterizzata dal tema Halloween, ma quest’anno sono poche le opere a continuare questa tradizione.

Parlare di Halloween a Ferragosto è insolito, ma quando si tratta di cinema e televisione due mesi di distanza non sono poi così tanti. Le produzioni si affrettano a prenotare le finestre di uscita più convenienti, e quella autunnale è spesso un’attrattiva per le uscite a tema horror, thriller o Halloween in generale. Basti pensare all’ultimo Halloween, quando uscì la serie fenomeno di Tim Burton, Mercoledì (a novembre, ma comunque in autunno).

Il prossimo Halloween però, stando alle uscite annunciate finora, appare piuttosto debole. Fra film e televisione sono poche le opere previste per la finestra autunnale, con L’esorcista – Il credente in uscita il 13 ottobre (cinquant’anni esatti dopo L’esorcista di William Friedkin, scomparso pochi giorni fa) e la possibile uscita di Chucky Stagione 3 in quelle stesse settimane – ancora non confermata. Queste premesse rendono La caduta della casa degli Usher il salvatore di Halloween.

La caduta della casa degli Usher: perché è così atteso?

La caduta della casa degli Usher è il prossimo show di Mike Flanagan, già regista di film e serie di successo come Ouija – L’origine del male, Il gioco di Gerald, Doctor Sleep, The Haunting, Midnight Mass e The Midnight Club. Queste ultime serie sono state ideate e realizzate da Flanagan come Netflix Original, generando molto movimento sulla piattaforma streaming rossa e facendo guadagnare a Flanagan stesso la fiducia totale del pubblico e di Netflix. Per loro ora ha realizzato La caduta della casa degli Usher.

La caduta della casa degli Usher è il libero adattamento di una celebre storia breve di Edgar Allan Poe, uno degli scrittori horror più famosi della storia della letteratura, categoria della quale Flanagan è un frequente visitatore avendo adattato romanzi di Stephen King, Shirley Jackson, Christopher Pike. Nella storia di Poe, un narratore innominato va in visita a due suoi vecchi amici, i fratelli Roderick e Madeline Usher, ultimi rimasti della loro casata. Malati nel fisico e nella mente, gli Usher trasformeranno la permanenza del narratore in un incubo.

Cast e data di uscita

Flanagan è noto anche per portarsi dietro, progetto dopo progetto, dei grossi pezzi di cast per collaborare sui suoi nuovi progetti. La caduta della casa degli Usher non farà differenza e vedrà la partecipazione di Carla Gugino (American Gangster), Bruce Greenwood (Star Trek), Mary McDonnell (Donnie Darko), Carl Lumbly (Doctor Sleep), Mark Hamill (Star Wars), Samantha Sloyan (The Midnight Club), T’Nia Miller (The Haunting), Rahul Kohli (The Haunting), Kate Siegel (The Haunting), Michael Trucco (How I Met Your Mother) ed Henry Thomas (The Haunting). Il numero di attori ricorrenti dai precedenti lavori di Flanagan è impressionante e promette un risultato certificato.

La caduta della casa degli Usher verrà distribuito in streaming su Netflix il 12 ottobre 2023 nella sua interezza di otto episodi.