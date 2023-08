Cinema Il remake di Biancaneve: data di uscita, cast, trailer, trama e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 9

Biancaneve e i sette nani è il primo storico film animato della Disney, ed ora si aggiunge alla lista dei remake in live action.

Era il lontano 1937 quando Walt Disney diede alle sale un film animato, il primo della sua Walt Disney Productions, intitolato Biancaneve e i sette nani. La nascita di questa fiaba popolare risale ad ancora molti anni prima, al 1812 precisamente, quando fu messa per iscritto dai fratelli Grimm probabilmente attingendo a storie ed elementi del folklore della loro Germania.

Biancaneve e i sette nani è stato il primo film della Disney, ma il recente trend di conversione dei classici animati in remake live action l’ha ignorato troppo a lungo. Il progetto fu annunciato nel 2016 ma si imbatté, come molte altre produzioni, con la pandemia Covid-19 che ne arrestò lo sviluppo. Ulteriori novità sono arrivate infine nel 2022, novità importanti come data di uscita, nomi coinvolti ed alcune immagini.

Il nuovo Biancaneve sarà senza nani

Biancaneve, questo sarà il titolo del remake in live action annunciato da Disney. E dove sono finiti “i sette nani”? Spariti, per rinnovare la storia antiquata e problematica che caratterizza la versione del 1937. È stato Peter Dinklage, una delle star de Il Trono di Spade famosamente affetto da nanismo, a lamentarsi della stereotipizzazione subita dai nani nella favola originale ed a scatenare una lamentela che li avrebbe infine rimossi – o modificati – da questa versione.

Anche altri elementi della storia verranno alterali e modernizzati, come detto dall’interpreta protagonista Rachel Zegler: “È un cartone di 86 anni fa, la nostra versione è una storia rinfrescante di una giovane donna che ha una funzione oltre a ‘Il mio amore un dì verrà'”. È stato quindi introdotto un nuovo personaggio chiamato Jonathan che instaurerà una relazione con Biancaneve che andrà oltre la dipendenza e necessità di un partner. Insomma, una rivoluzione che rispecchia i decenni trascorsi dall’ultima iterazione Disney.

Il cast di Biancaneve

Conosciamo diversi nomi che faranno parte di Biancaneve. La protagonista, come detto sopra, sarà interpretata da Rachel Zegler (West Side Story, Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente). La Regina Cattiva Grimilde sarà interpretata da Gal Gadot (Wonder Woman), mentre il nuovo personaggio Jonathan sarà Andrew Burnap (The Chaperone). Nel film anche Ansu Kabia (The Sandman) come il Cacciatore e Martin Klebba (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) come Brontolo. Troviamo infine Colin Michael Carmichael e Dujonna Gift in dei ruoli non specificati.

Dietro la macchina da presa troviamo invece un team capitanato dal regista Marc Webb (The Amazing Spider-Man). Il film è stato scritto dalla donna del momento Greta Gerwig (Barbie) ed Erin Cressida Wilson (Chloe – Tra seduzione e inganno), fotografato da Mandy Walker (Mulan, Elvis) e musicato da Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman). In produzione troviamo Marc Platt (La La Land), Russell Allen (La sirenetta) e Callum McDougall (1917).

Trailer e data di uscita di Biancaneve

Le riprese per Biancaneve sono terminate a luglio, ma non c’è ancora alcun trailer a disposizione. Il film uscirà probabilmente anche nelle sale come accaduto per La sirenetta, piuttosto che solo in streaming come invece è stato per alcuni dei remake come Peter Pan & Wendy, Lilli e il vagabondo o Pinocchio.

Biancaneve sarà distribuito il 22 marzo 2024.