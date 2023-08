News Vite al Limite: il Dottor Now l’ha cacciata brutalmente dal programma | Scene assurde mai viste Di Ambra Ferri - 14

Il Dottor Nowzaradan ha perso la pazienza e durante una puntata di Vite al limite e ha cacciato una sua paziente.

Nessuno si aspettava che il dottore di Real Time arrivasse a tanto, eppure non ha potuto farne a meno. Famoso per le sue diete ferree abbinate ad un faticoso allenamento fisico, il dottor Nowzaradan è anche noto per il suo atteggiamento severo nei confronti dei pazienti affetti da obesità.

Il suo duro modo di rivolgersi ai pazienti lo contraddistingue dagli altri e, per quanto a volte sembri toccare il limite, in realtà il suo è un metodo funzionale per spronare le persone a dare di più e ad impegnarsi nel percorso di dimagrimento.

Questa volta, però, ha davvero perso la pazienza ed è arrivato a cacciare Angela Gutierrez, una donna che stava facendo un percorso con lui per guarire dall’obesità. Ma cosa è successo esattamente?

Il dottor Nowzaradan perde la pazienza

Vite al limite è un programma trasmesso da Real Time che ha avuto successo grazie al protagonista principale, il dottor Nowzaradan, che nella sua clinica accoglie persone affette da obesità. Quelli che si rivolgono al dottore più severo d’America hanno spesso un passato di grandi sofferenze alle spalle che li ha portati a trovare sollievo nel cibo.

Il loro rapporto con l’alimentazione è profondamente sbagliato e hanno bisogno di qualcuno con il pugno duro per riprendere in mano la propria vita. Il dottor Nowzaradan è la persona giusta per spronarli a mangiare meglio e fare attività fisica per perdere chili. Alcuni dei suoi pazienti sono arrivati a perdere oltre 50 kg. Grazie al percorso di dimagrimento sono stati in grado di riprendere in mano la propria vita e quindi di rinascere.

Il caso di Angela Gutierrez

Non è stato così per Angela Gutierrez: la donna aveva 44 anni e pesava 272 kg quando è entrata in clinica e sembrava molto determinata a dimagrire. Infatti, per via del suo peso faceva fatica a svolgere le più semplici attività quotidiane. Nonostante la buona volontà, non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati dal dottore, tanto che alla fine Angela è stata mandata via dalla clinica perché non c’erano possibilità di concludere il suo percorso di dimagrimento.

Il caso di Gutierrez è molto complesso è piuttosto anomalo, in quanto quasi tutti i pazienti riescono a perdere peso, almeno inizialmente. Molti di loro, infatti, poi tornano alle vecchie e cattive abitudini. Angela non ha mai avuto un buon rapporto con il dottor Nowzaradan, anche lo ha accusato di non averla seguita sufficientemente durante il percorso. Ad oggi di Angela non si hanno molte notizie ma sembra che la donna abbia proseguito percorso di dimagrimento si è arrivata a perdere 50 kg in autonomia.