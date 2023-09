News Emanuele Filiberto: la malattia è stata fulminea senza dagli scampo | Sciagura in casa Savoia Di Federico Del Ferraro - 15

Emanuele Filiberto, condizioni di salute preoccupanti, la malattia è arrivata fulminea. Altissima preoccupazione.

La fama di Emanuele Filiberto di Savoia passa chiaramente per il nome della sua famiglia. Discendente dei Savoia che regnavano sull’Italia e nipote dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II, il rapporto fra questo personaggio e la penisola ha attraversato molti momenti bruschi. L’esilio proprio di Umberto II nel 1946, questo esteso a tutta la famiglia Savoia, ha generato negli anni delle dinamiche particolari fra gli ex reali e lo Stivale.

D’altronde queste vicende non hanno riguardato solo Emanuele Filiberto ma anche suo padre, Vittorio Emanuele, creando ogni volta una ondata di scandali e chiacchiere nella società italiana. La riconciliazione è avvenuta nel 2002 e da quel momento Emanuele Filiberto è apparso più volte nelle TV italiane partecipando anche al Festival di Sanremo insieme a Pupo e Luca Canonici.

Emanuele Filiberto si è anche interessato al mondo dell’imprenditoria ed ha fondato una sua catena di food truck negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, chiamata Prince of Venice Food Truck. Il locale serve pasta fresca in un ambiente da cibo da strada. Il Savoia, infine, è anche presidente di ben tre società calcistiche italiane: l’Associazione Calcio Savoia 1908 e la Real Agro Aversa, che militano in Eccellenza, ed il Portici, che milita in Serie D.

Nonostante questi riavvicinamenti e contatti continui con l’Italia, Emanuele Filiberto è sempre rimasto lontano dal Belpaese in termini di residenza fissa. Egli vive infatti nel Principato di Monaco insieme alla moglie, l’attrice francese Clotilde Courau, e alle due figlie Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria.

La malattia di Emanuele Filiberto

Uno dei momenti più bui della vita di Emanuele Filiberto è stato sicuramente quello compreso fra il 2011 ed il 2019. Otto lunghi anni necessari per sconfiggere un male che lo aveva afflitto senza che lui se ne rendesse conto, e che anzi pensava trattarsi di un semplice raffreddore.

Questo quanto raccontato da Emanuele Filiberto stesso a Ok Salute, in quanto i dettagli della sua vita privata non trapelano molto facilmente se non tramite i membri della famiglia stessa. Come detto il tutto è iniziato con un brutto raffreddore che non accennava a passare, tanto da portare Emanuele Filiberto a sostenere una visita medica.

La scoperta del tumore

La visita ha rivelato il vero male che si nascondeva dietro quell’ostinato raffreddore: poliposi nasale, o tumore ai seni paranasali. Dopo una prima operazione di successo il tumore si è ripresentato ed è servito un secondo intervento per sconfiggerlo del tutto. Tutto è bene quel che finisce bene, ma lo spavento deve essere stato infinito.

Negli ultimi anni Emanuele Filiberto è tornato sul piccolo schermo italiano come membro della giuria per la trasmissione Amici di Maria De Filippi.