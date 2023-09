News Test visivo livello campione: dove si nascondono le rane? Non le vede nessuno Di Ambra Ferri - 19

Il test visivo di oggi è un vero rompicapo: riesci a vedere le rane nascoste nella foto? Trovarle è davvero impossibile!

L’immagine di oggi potrebbe mettervi in estrema difficoltà, perché nasconde molte insidie. Si tratta di un test visivo in cui serve molta concentrazione attenzione ai dettagli per risolverlo. In caso contrario, non potrete arrivare alla soluzione.

Questo test visivo stimolerà la vostra mente e la vostra vista, migliorando le vostre capacità cognitive. Prima di mettervi alla prova, sappiate che si tratta di un giocomolto difficile, che pochissime persone sono riuscite a risolvere. Se sarete in grado di trovare la soluzione, siete un’eccezione fra tanti! Siete pronti?

I test visivi vengono erroneamente scambiati per giochi o passatempi per bambini: in realtà, si tratta di strumenti utilissimi che stimolano la nostra mente a trovare soluzioni non convenzionali, a pensare fuori dagli schemi. Quello di oggi ne è un esempio.

Test visivo: riesci a trovare le rane?

Spesso questi tipi di test sono utilizzati anche dal personale delle risorse umane o dagli psicologi per valutare un candidato, o semplicemente il proprio paziente. Il modo che abbiamo di risolvere questi enigmi, infatti, la dice lunga su di noi, sulla nostra capacità di concentrazione e attenzione ai dettagli, o al contrario distrazione. Il test di oggi vi metterà a dura prova, perché per trovare la soluzione dovrete aguzzare la vista e concentrarvi totalmente sull’immagine proposta. É importante osservare ogni cosa, dalle forme ai colori che compongono il soggetto.

In questa immensa distesa di vegetazione, infatti, si nascondono ben due rane, che si sono perfettamente mimetizzate con l’ambiente circostante. Sappiate che non è facile trovarle, quindi non scoraggiatevi se a prima vista non le riconoscete. Anche se sembra troppo complesso da risolvere, prendetevi il vostro tempo per rispondere a questa domanda: riuscite a trovare le due rane nascoste?

La soluzione al test

Il segreto è osservare l’immagine da più punti di vista, senza concentrarsi su un singolo dettaglio. Provate ad guardare la visione d’insieme, poi suddividete l’immagine e studiatene ogni parte. Solo così potrete arrivare alla soluzione. Il verde è il colore predominante che crea molta confusione: le due rane, infatti, si mimetizzano perfettamente con la natura circostante.

Se sei riuscito a trovarle, complimenti! Sei un vero campione, un’eccezione tra tanti. Sicuramente sei una persona molto attenta ai dettagli, che non si ferma mai alla superfice delle cose. Se non sei riuscito a trovare le due rane, non ti scoraggiare. Con un po’ di allenamento imparerai a stimolare la tua mente e concentrazione, diventando un vero campione di test visivi. Intanto, ecco la soluzione. Se questo test ti è piaciuto, eccone un altro che fa al caso tuo.