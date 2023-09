News Wax, spunta il fratello e gli frega la scena: i big della musica si complimentano | E’ guerra aperta in casa Di Camilla Conti - 22

Abbiamo imparato a conoscere il giovane cantante attraverso Amici, ma adesso scopriamo che la sua non è l’unica bella voce.

Durante la ventiduesima edizione di Amici, tra i talenti più apprezzati, abbiamo conosciuto Wax, giovane 20enne all’anagrafe Matteo Lucido, che grazie alla sua voce è riuscito ad arrivare tra i finalisti del talent guidato da Maria De Filippi.

Anche se alla fine la vittoria l’ha strappata Mattia, ballerino che ha saputo stregare tutti sia in studio che da casa, ma questo sicuramente non ha offuscato la grande luce che si è accesa su Wax e che gli ha permesso di imporsi con una certa forza nel panorama musicale attuale.

Wax sin da quando era bambino si è sempre appassionato alla musica studiano violino, proprio con il fratello maggiore ha iniziato a sperimentare le sonorità che lo contraddistinguono nella loro cameretta, un inizio simile per molti ma che per lui è stata una vera e propria gavetta.

Quando si è presentato ad Amici è emerso subito il suo carattere turbolento, sinonimo di una personalità forte, tratto che gli ha portato l’affetto del pubblico ma in più occasioni lo ha portato ad accesi contrasti e discussioni. Sicuramente il suo passato lo ha aiutato a diventare la persona che è, e non ha mai nascosto le sue difficoltà, anche legate alla sua famiglia.

Spunta il fratello di Wax e gli ruba la scena

È proprio notizia di pochi giorni fa che ha fatto molto scalpore, sopratutto tra i tanti fan del cantante, su un prestigioso palco italiano è apparso suo ‘fratello’ possiamo dire gemello e nessuno si sarebbe aspettato un talento di questa portata, tanto che i big della musica non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lui.

Si tratta di Edoardo, se questo nome vi suona nuovo e non siete subito riusciti a collegarlo a Wax avete ragione, infatti è soltanto da pochi giorni che questo talento si è mostrato per la prima volta agli occhi di tutti. Oltre alla sua bravura e quel timbo indimenticabile, in tantissimi hanno notato l’incredibile somiglianza proprio con Wax.

Edoardo, il fratello gemello di Wax ha fatto colpo

Stiamo parlando proprio di Edoardo Brogi, primo concorrente che abbiamo visto esibirsi sul palco di X Factor 2023 dove la giuria composta da Fedez, Ambra Angolini, Dargen D’Amico e il più atteso di quest’anno Mrogan, hanno dovuto constatare quanto fosse bravo, nonostante alcune imperfezioni che si possono aggiustare.

Appena è apparso, Edoardo ha scatenato il web proprio per la sua incredibile somigliano con il cantante Wax, così hanno iniziato a girare meme che inneggiano alla loro ‘parentela’ e di come Edoardo sia pronto a rubare il palco al finalista di Amici. In effetti la somiglianza è incredibile, vedremo se anche Edoardo saprà fare un grande percorso come quello del suo gemello separato alla nascinta.