News I tuoi astri dal 18 al 24 settembre: adesso o mai più | È il tuo momento? Di Federico Del Ferraro - 12

Ecco l’oroscopo di una settimana molto importante, con tutte le fortune e sfortune per tutti i segni zodiacali.

Ora che l’estate è davvero alle battute finali la quotidianità di lavoro e scuola ha ripreso il sopravvento. Infatti sarà proprio la prossima settimana a decretare la fine della stagione estiva e l’inizio dell’autunno, che per alcuni è sinonimo di comfort ed energie, per altri di desolazione e tristezza.

Le stelle però non si curano delle nostre preferenze e continueranno ad influenzare le vite dei loro osservatori. Che destino riservano gli astri per questo inizio d’autunno e seconda metà di settembre? Vediamo l’oroscopo dal 18 al 24 settembre per tutti i segni dello zodiaco.

Toro e Cancro: soddisfazioni sul lavoro

Per il Toro e per il Cancro il destino sarà similari. Le questioni di cuore siederanno momentaneamente in panchina per lasciare brillare il vostro aspetto lavorativo: i Toro assumeranno un ruolo da leader e riusciranno a togliersi tante soddisfazioni grazie ad una ondata di energie, che vi renderanno anche protagonisti di un grande weekend.

Anche i Cancro, come detto, possono esultare per quanto riguarda l’ambito professionale. Al contrario del Toro, il Cancro brillerà particolarmente nella prima parte di settimana e riuscirà a vedere realizzati alcuni suoi grandi progetti. Infatti se state inseguendo idee o sogni particolari sul lavoro il consiglio è quello di dare tutto in questa settimana, perché potrebbe essere il momento adatto.

Ariete e Pesci: occhio alle provocazioni

L’Ariete vivrà una settimana di recupero delle forze che nell’ultimo periodo sono mancate. Ritroverete energie e lucidità per poter affrontare le sfide professionali o accademiche, ma attenzione, perché la vostra situazione non ancora stabile vi rende preda facile di provocazioni e sfoghi di rabbia improvvisa. Tenete questi istinti al guinzaglio per non rovinare la vostra settimana.

Occhio alle provocazioni anche per i Pesci, che le incontreranno invece lungo il cammino per raggiungere i propri obiettivi. Sostanzialmente, sebbene avete bene in mente dove volete arrivare, il percorso non sarà facile e gli imprevisti fioccheranno. Dunque vale anche per voi il consiglio di prima: mantenere la calma e la lucidità è la chiave per arrivare fino in fondo.

Sagittario e Capricorno: l’ordine nella vita

I Sagittario hanno lasciato per troppo a lungo che le cose si accumulassero senza dare una bella spolverata alla propria vita. Avete bisogno di mettere ordine ad impegni e questioni rimaste in sospeso prima di andare avanti, o il peso di questi ingombri vi impedirà di spiccare davvero il volo. Questo vale sia per la vita professionale che privata.

Il Capricorno, al contrario, è riuscito a trovare un equilibrio ed un ordine nella propria vita e deve tenerselo stretto. Forse non hai conosciuto molti picchi recentemente, ma sono in tanti quelli che scambierebbero i propri picchi di bassezza (inevitabili dopo un picco alto) per l’andamento sicuro ed equilibrato che voi siete riusciti a costruire. Ben fatto, ma attenzione a non distrarvi.

Bilancia ed Acquario: via verso i vostri obiettivi

I Bilancia, motivati da un Marte nella loro orbita, diventano dei treni inarrestabili. Avete messo al centro del mirino i vostri obiettivi e siete motivati a raggiungerli, in un modo o nell’altro, e non avete intenzione di farmi fermare da qualsiasi ostacolo o imprevisto. Continuate a spingere verso i vostri desideri e presto potreste vederli compiuti.

Anche gli Acquario si muovono verso ciò che davvero desiderano, ma qualcosa continua a trascinarli verso il basso. Forse è paura del cambiamento, o paura del fallimento, ma sono solo delle illusioni. Non fatevi abbindolare da questi fantasmi, ritrovate la lucidità e proseguite a testa alta verso i vostri obiettivi perché solo così riuscirete ad abbattere le ostilità e realizzarli.

Gemelli e Scorpione: forze e fortuna in arrivo

I Gemelli avranno di fronte a sé delle battaglie importanti. Le vostre energie non solo al top ma stanno migliorando, ma a prescindere da questo sarete costretti a dare il massimo per i vostri obiettivi in ambito professionale o privato. Il problema è il cambio di ritmo dall’estate all’autunno, quindi cercate di ritrovate il passo quanto prima.

Agli Scorpione non arriveranno forze tanto quanto fortune. La prima metà della settimana in particolare sarà fortunatissima e vi consentirà, se la sfruttate, di trovare idee ed ispirazioni per concludere al meglio settembre. Potreste trovare delle soluzioni cercate da tempo sia per le questioni familiari che lavorative; insomma, un vero jolly da usare con cura ma non con parsimonia.

Leone e Vergine: ancora in cima all’oroscopo

I Leone continueranno a brillare grazie alla Vergine e quindi domineranno il panorama sentimentale. Le vostre conquiste non si fermeranno con la fine dell’estate, e non si limiteranno a incontri da Don Giovanni. Che voi vogliate divertirvi, trovare la vostra metà o migliorare un rapporto già esistente, questo è il momento giusto per voi.

Infine, i Vergine conservano la corona di segno più in forma dell’oroscopo. Che voi vi muoviate nel lavoro o nel privato non fa differenza, riuscirete sempre e comunque a raggiungere gli obiettivi. Siete ambiziosi, forti, intelligenti ed emotivi, e tutte queste caratteristiche continueranno a brillare nel migliore dei modi. Anche la seconda metà di settembre è in mano vostra.