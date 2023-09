News Cillas ha perso 400Kg: un percorso da vero eroe, nessuno ci credeva | Adesso è bellissimo Di Ambra Ferri - 13

Sapete chi era il paziente più grave del dottor Nowzaradan? La sua guarigione è stata un vero e proprio miracolo!

Durante le innumerevoli puntate di Vite al Limite, il dottor Nowzaradan ha fatto migliorare fisicamente molte persone, spesso proprio grazie alla sua intransigenza e le diete ferree che è solito assegnare.

Il caso di cui vi parleremo oggi, però, usciva davvero fuori dagli schemi: il paziente in questione soffriva di una grave obesità e sembrava impossibile per lui guarire. A dirla tutta, nemmeno lui stesso credeva che sarebbe riuscito a dimagrire.

Invece, il dottore più severo di Real Time l’ha saggiamente guidato in un percorso di dimagrimento davvero eccezionale. Ecco la sua incredibile storia, fatta di ostacoli, coraggio e grandi vittorie personali.

La storia di Cillas Givens: da caso perso ad esempio

Quando Cillas Givens si è presentato dal dottor Nowzaradan era a un passo dalla morte. Grazie a una dieta ferrea e il giusto allenamento fisico ora è diventato un’altra persona. Persino per il dottore più esperto sembrava un caso impossibile da guarire: Cillas, infatti, pesava ben 400 kg e non era più in grado di svolgere le semplici attività quotidiane in autonomia. Per comprendere meglio le sue condizioni fisiche e di salute, basta pensare che era attaccato a un respiratore giorno e notte.

La sua storia ha appassionato i telespettatori di Real Time, perché Cillas è riuscito a combattere l’obesità grazie alla sua tenacia e il suo coraggio. I telespettatori più appassionati sanno bene che molti pazienti si arrendono a metà percorso e tornano alla loro vita di sempre. Cillas, invece, nonostante le difficoltà ha tenuto duro. Sembrava che avesse ancora pochi anni di vita, invece ora è rinato grazie all’intervento di bypass gastrico.

Dopo l’intervento, la rinascita

Anche quando tutto sembrava perduto, Cillas si è fatto forza e lontano dalle telecamere ha continuato a seguire la dieta che gli era stata assegnata dal dottor Nowzaradan. Il regime d’allenamento mirato ad eliminare i chili di troppo, la dieta ferrea e l’intervento al bypass gastrico gli hanno permesso di perdere più di 100 kili. Una vera metamorfosi, che gli ha regalato nuovamente la vita.

Come si nota nelle foto postate sui social, Cillas è di nuovo felice: il suo matrimonio prosegue a gonfie vele e finalmente può svolgere le attività quotidiane in completa autonomia. Inoltre, ha detto addio finalmente all’ossigeno. Insomma, Cillas è partito dall’essere un caso disperato, a diventare un esempio di forza e tenacia che tutti i pazienti del dottor Nowzaradan dovrebbero seguire.