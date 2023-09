News Ferragnez: la famiglia si allarga, è ufficiale è una femmina | Lieto annuncio per mamma Chiara e papà Federico Di Camilla Conti - 7

La famiglia Ferragni Lucia annuncia ufficialmente che la famiglia si allarga, è una femmina e la gioia esplode.

C’è chi ha divorato la serie tv The Ferragnez e c’è chi mente, insomma sono sicuramente una delle famiglie più spiate del nostro Paese e non solo, il fatto di aver messo praticamente tutta la loro vita privata sui social li ha resi estremamente popolari e amati dal pubblica.

Abbiamo visto Chiara e Federico conoscersi, innamorarsi, andare a vivere insieme, dare alla luce il loro primo genito Leone, sposarsi in Sicilia a Noto, praticamente ‘concepire’ la loro secondogenita Vittoria e adesso hanno dato l’annuncio ufficiale che la famiglia si allarga.

Seguiamo la loro vita con un pizzico di voyeurismo ormai diventato socialmente accettabile, proprio perché ce lo permettono loro, non ultimo con la serie tv di Amazon Prime “The Ferragnez” che mette alla luce davvero ogni aspetto della loro vita, anche la terapia di coppia.

Sotto certi aspetti diventa uno strumento importante per dimostrare quanto alcune problematiche che ancora oggi sono dei tabù debbano essere rese normali, perché tali sono. Dall’altro si sta manifestando un eccesso di esposizione mediatica che potrebbe non essere estremamente educativo per le giovani generazioni che vivono di imitazione.

L’annuncio ufficiale arriva con la gioia di tutti

In queste ore Chiara, Federico, Leone e Vittoria hanno fatto un lietissimo annuncio dopo un periodo davvero buio, finalmente sembra risplendere un po’ di sole in casa Ferragnez. Nella puntata speciale di The Ferragnez dedicata al Festival di Sanremo, abbiamo potuto finalmente scoprire cosa realmente stava succedendo in quel periodo alla coppia, dove era palese che qualcosa non stesse andando bene.

Effettivamente i sospetti di tutti erano fondati, Chiara e Federico hanno attraversato una profonda crisi di coppi dovuta a problemi molto pesanti affrontati da lui e il cedimento di lei, schiacciata dagli impegni che, per una volta, ci sono davvero sembrati più grandi di quanto solitamente mostra.

La felicità dopo il tremendo dolore

Questo non è stato l’unico momento nero per la famiglia, infatti è proprio di luglio la notizia che Matilda, il cane di Chiara, che l’ha accompagnata per quasi tutte le fasi della sua vita da Influencer e in seguito imprenditrice digitale, fosse morta. Il cane della Ferragni era stato anche il vero cupido della storia d’amore tra Chiara e Federico, quando lui l’aveva citata in una delle sue canzoni più famose, il resto è storia.

Il dolore per la perdita era stato totale, chi ha un animale sa benissimo cosa voglia dire perdere un membro a tutti gli effetti del proprio nucleo famigliare. Però oggi, con grande gioia di tutti la famiglia Ferragnez ha annunciato sui canali social l’arrivo di una nuova cagnolina, Paloma. Un bellissimo labrador che non sostituirà mai Matilda nel cuore di tutti, ma regalerà sicuramente una nuova meravigliosa avventura.