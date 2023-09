Attualità

News Filippo Bisciglia: la perdita delle gambe, corsa contro il tempo | Imbottito di farmaci Di Federico Del Ferraro - 16

Filippo Bisciglia è uno dei conduttori televisivi più affermati del momento, ma quali sono le sue reali condizioni di salute?

Filippo Bisciglia è il conduttore ed attore televisivo che da anni a questa parte si è ritagliato un ruolo di rilievo nel piccolo schermo italiano e nel cuore di tanti spettatori. Giunto all’attenzione della TV grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2006, Bisciglia ha sperimentato i vari ruoli che la televisioni può offrire.

Bisciglia è stato conduttore – partendo con Stai all’Okkio nel 2007 -, attore in fiction come Un posto al sole e Distretto di polizia, cantante in occasione dell’incisione del suo disco Sto parlando con te ed inviato per Il candidato e altri programmi. Insomma, ha esplorato il mondo televisivo a tutto tondo senza farsi mancare nessuna esperienza.

Il suo lavoro più significativo è senza dubbio quello di conduttore per Temptation Island. Il famoso programma del format reality show è nelle mani di Filippo Bisciglia dal 2014 ad oggi, con solo una breve interruzione nel 2022. Come conduttore di Temptation Island, Filippo è giunta alla notorietà di tutto il pubblico televisivo italiano.

Sembrerebbe una vera favola, ma purtroppo la storia di Filippo Bisciglia non è solo rosa e fiori. Il suo stato di salute ha conosciuto delle vere crisi ed anche recentemente alcune sue storie sui canali social hanno allarmato i fan: come sta davvero Filippo Bisciglia?

Il morbo di Parthes e la perdita delle gambe

Filippo Bisciglia ha combattuto fin dalla giovane età per il suo stato di salute. Ad appena tre anni gli fu diagnosticato il morbo di Parthes, una rara malattia che può bloccare l’afflusso di sangue fra femore e cervello. Se questo dovesse accadere gli arti inferiori mancherebbero del sangue necessario per il corretto funzionamento e andrebbero persi.

Questo è quello che Bisciglia ha rischiato da giovanissimo, riuscendo fortunatamente a vincere sulla malattia grazie al supporto di medici e familiari. Per un bambino così giovane questa deve essere stata una sfida – ed uno spavento – davvero colossale, ma le cose sono andate per il verso giusto. Cosa è successo quindi recentemente con Bisciglia e le sue preoccupanti storie Instagram?

Imbottito di medicinali

Negli ultimi giorni i seguaci di Filippo Bisciglia hanno potuto vedere storie in cui il conduttore e attore italiano mostrava numerose scatole di medicinali sparse di fronte a lui per uno scenario davvero preoccupante, specialmente per chi conosce i suoi trascorsi.

Ma ad uno sguardo più attento non sfuggono i nomi dei suddetti medicinali: Brufen, Tachipirina, Post-FluDec ed un termometro. Pare proprio che Bisciglia abbia lavorato troppo e contratto una brutta febbre, a giudicare dai medicinali impiegati! Ecco spiegata anche la frase con la quale corredava queste immagini: “Buon weekend…”. Tutto è bene quel che finisce bene, ma che spavento.