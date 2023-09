News “Beatrice sei una serpe e una pagliaccia”: al Grande Fratello scoppia il putiferio | L’accusa è condivisa Di Didi Kera - 18

Finalmente il vero reality è iniziato e le prime falsità vengono a galla, sparlando alle spalle dei vari concorrenti.

Le nuova edizione del Grande Fratello è cominciata da appena una settimana e già si iniziano a vedere i primi voltafaccia, le prime false buoniste e le prime chiacchierate dietro le spalle riferite ad altri coinquilini.

Poche ore fa, durante la diretta trasmessa h24, alcuni concorrenti del GF hanno discusso in merito alle nomination fatte nelle puntate scorse e Beatrice sta sparlando alle spalle di Rosy in merito al suo comportamento, dicendo: “Sono in nomination, non sei contenta?”.

Questa affermazione spinge a credere che Rosy stia continuando ad importunare Beatrice, non contenta di averla mandata soltanto in nomination perché, forse, vorrebbe qualcosa di più. Le due donne si sono nominate a vicenda, ma il comportamento di entrambe non piace per nulla ai fan del reality.

Questi ultimi, infatti, accusano Beatrice di essere falsa e doppiogiochista, affermando che non è un comportamento né da assumere e tanto meno da imitare. I commenti sui social si sono scatenati e ad alcuni di essi sono anche abbastanza espliciti e severi.

Il web contro Beatrice

Un utente di Instagram ha commentato così il comportamento di Beatrice: “La falsità fatta persona, deve uscire il più presto possibile, solo la voce è insopportabile”. Altri hanno scritto cose del tipo: “Ma sta poraccia chi se crede de esse” e ancora: “È antipatica come il personaggio che interpretava a Vivere”.

La fazione contro Beatrice ha riempito il video di commenti acidi, come: “Spero che esca!! È odiosa”, “Troppo piena di sé” e “Questa sarebbe una donna di 50 anni??”. Insomma, pare proprio che la maggior parte dei telespettatori non gradisca affatto il comportamento falso e da traditrice assunto da Beatrice. Ma c’è chi va contro anche Rosy.

Il web contro Rosy

In questa faida Beatrice contro Rosy, molti prendono le parti della cuoca, affermando che Beatrice sia pesante, falsa e fastidiosa. Invece, alcuni vanno contro Rosy, scrivendo commenti del tipo: “Rosy è falsa. Gli altri che stanno insieme a Rosy sono falsi ma poi si mangiano la coda dietro le votazioni” e ancora: “Brava Beatrice, Rosy fuori”.

Beatrice e Giuseppe discutono delle nomination e il ragazzo chiede all’attrice: “Lei non ti ha nominato la prima nomination?” e Beatrice risponde di no. A questo punto Giuseppe commenta: “E tu sì. Ora lei ti ha nominato e tu no. 1-1 palla al centro”. Questa breve interazione fa presagire una sorta di vendetta tra le due donne, che porterà sicuramente ad altri scontri fino all’uscita di una delle due.